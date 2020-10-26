Литва вводит новые ограничения — спортивные соревнования без зрителей, ужесточается масочный режим
Foto: AP/Scanpix/LETA

Из-за стремительного распространения коронавируса правительство Литвы в понедельник объявило о новых ограничениях — планируется ограничить массовые мероприятия, спортивные соревнования будут проходить без зрителей, а в самоуправлениях, где вводится карантин, обязателен масочный режим в общественных местах.

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На удаленном заседании правительство Литвы постановило, что карантин со среды вводится в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде и еще пяти самоуправлениях страны — Шилальском, Ширвинтском, Тельшяйском, Тракайском и Вильнюсском районах.

Для проживающих в этих самоуправлениях вводится обязательный масочный режим в общественных местах за редкими исключениями. Маски не нужно будет носить за пределами жилых территорий, где в радиусе 20 метров нет других лиц, кроме членов семьи.

В самоуправлениях карантинной зоны будут строже ограничиваться потоки людей в культурных, спортивных учреждениях, местах досуга и отдыха — на одного посетителя должно быть гарантировано не менее десяти квадратных метров.

В Литве карантин введен в 21 самоуправлении.

В среду правительству Литвы будет предложено запретить массовые мероприятия и скопления людей. Если правительство это одобрит, спортивные мероприятия будут проходить без зрителей. Эти запреты вступят в силу с пятницы.

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