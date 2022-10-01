Литва за миллион евро закупит у Польши дроны-камиказде для Украины

Министерство обороны Литвы подписало договор с польской компанией на закупку дронов-камикадзе Warmate для Украины. Об этом сообщает литовский портал Delfi.

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Средства на приобретение дронов Warmate собрал основатель телеканала Laisves TV Андрюс Тапинас. Его инициатива Legion of Boom собрала более двух миллионов евро, половина этой суммы будет выделена на приобретение системы летающих боеприпасов Warmate.

Деньги, пожертвованные гражданами Литвы, пойдут на покупку беспилотных систем Warmate у польской компании WB Group, и они будут переданы Украине.

Замминистра Вилюс Семяшка ранее сообщал, что в Польше будут закуплены два полных комплекта, включающие пусковую установку и 37 единиц летающих боеприпасов, так называемых дронов-камикадзе. По его словам, закупленные беспилотники могут нести взрывчатые вещества и уничтожать танки и командные пункты.

Легко транспортируемые дроны-камикадзе Warmate весят около 5,7 кг, могут действовать на расстоянии до 30 км и атаковать со скоростью 150 км/ч. Потребность в поставках для ВСУ дронов ранее была согласована с украинской армией. Ожидается, что производители поставят эти системы в октябре-ноябре.

В июле Минобороны Литвы передало украинской армии боевой беспилотник Bayraktar TB2. Средства на этот боевой дрон также были собраны литовской общественностью, но в итоге его решила подарить турецкая компания Baykar, производитель беспилотника. За пожертвованные 1,5 млн беспилотник был вооружен, а остальные 4,4 млн евро были направлены на другую оборонную и гуманитарную помощь Украине, а также помощь в восстановлении.