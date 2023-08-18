Литва закрыла два пограничных пункта на границе с Беларусью

В полночь с четверга на пятницу Литва закрыла пограничные пункты пропуска (КПП) "Шумскас" и "Тверячюс" на границе с Беларусью.

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"В 12 часов ночи КПП "Шумскас" и "Тверячюс" официально закрываются, закрываются ворота между пограничными пунктами Литвы и Беларуси, разворачивается лента с шипами для остановки автомобилей", — подтвердила BNS в пятницу представитель Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Лина Лауринайтите-Григене.

По ее словам, в последний рабочий день обоих пограничных постов поток автомобилей, пересекающих границу, был минимальным.

В ближайшее время на закрытые пункты будут доставлены блоки и колючая проволока.

Как заявили литовские политики, КПП закрываются в связи с потенциальными угрозами из-за присутствия ЧВК "Вагнер" в Беларуси, однако такое решение было одобрено комиссией по развитию КПП еще в мае, более чем за месяц до того, как Евгений Пригожин, лидер группы наемников, попытался свергнуть военное руководство России.

Министр внутренних дел Агне Билотайте, посетившая в четверг КПП "Тверячюс", заявила, что блокпосты закрывают, чтобы решить проблему контрабанды, а шаги правительства ускорило появление "дополнительного фактора" — российских наемников ВЧК "Вагнер".

После закрытия указанных двух пунктов пропуска с Беларусью продолжают действовать четыре: "Медининкай", "Лаворишкес", "Райгардас" и "Шальчининкай".

Билотайте подтвердила, что страны Балтии и Польша говорят о "региональном решении" путем полного закрытия границ с Беларусью, а окончательные детали такого механизма будут согласованы в этом месяце в Варшаве.