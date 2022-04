Литва запретила публичное использование георгиевской ленты и символа Z

Парламент Литвы утвердил поправки в кодекс об административных правонарушениях и закон о собраниях, запрещающие "знаки и символы, пропагандирующие военную агрессию", сообщает пресс-служба Сейма во вторник, 19 апреля. Об этом пишет Deutsche Welle.

Под запрет попали в том числе георгиевская лента и знаки V и Z, используемые Россией в качестве символов вторжения в Украину, уточнил парламент в своем твиттере.

The @LRSeimas banned the public display of the Georgian ribbon and other symbols promoting military aggression, including the "Z" and "V" symbols used in Russia's war against Ukraine.

