Литва запретила публичное использование георгиевской ленты и символа Z

Парламент Литвы утвердил поправки в кодекс об административных правонарушениях и закон о собраниях, запрещающие "знаки и символы, пропагандирующие военную агрессию", сообщает пресс-служба Сейма во вторник, 19 апреля. Об этом пишет Deutsche Welle.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Под запрет попали в том числе георгиевская лента и знаки V и Z, используемые Россией в качестве символов вторжения в Украину, уточнил парламент в своем твиттере.

The @LRSeimas banned the public display of the Georgian ribbon and other symbols promoting military aggression, including the "Z" and "V" symbols used in Russia's war against Ukraine. #Lithuania #Ukraine #StandWithUkraine pic.twitter.com/47VgvZSeck — Seimas | #StandWithUkraine (@LRSeimas) April 19, 2022

Новые поправки запрещают "продвижение, распространение или демонстрацию символов тоталитарных или авторитарных режимов, которые использовались или используются этими режимами для военной агрессии, преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных или совершаемых ими", говорится в опубликованном пресс-релизе.

За нарушения закона предусмотрены штрафы на сумму от 300 до 700 евро для людей и от 600 до 1200 евро для компаний. За повторные нарушения сумма штрафов вырастет до 900 и 1500 евро соответственно.





"Z" и "V" — в одном ряду с нацистской символикой

В изначальном варианте законопроекта депутаты предлагали перечислить конкретные запрещенные символы, но в итоге Сейм проголосовал за обобщенную формулировку.

"Комитет по правовым вопросам выбрал общую редакцию. Это позволяет охватить больше символов", — объяснила решение одна из инициаторов поправок член Сейма Пауле Кузьмицкьене.

За поправки проголосовали 124 члена Сейма, один высказался против, двое воздержались. С 2008 года по этому закону в стране запрещена демонстрация символики нацистской Германии, СССР и Литовской ССР.

В апреле использование георгиевской ленточки "в контексте военной агрессии" России против Украины также запретил парламент Молдовы.





Запрет провоенной символики в Германии

В Германии власти двух федеральных земель — Нижней Саксонии и Баварии — объявили об уголовной ответственности за использование знака Z в общественных местах.

"Каждый, кто с помощью знака Z публично выражает одобрение агрессивной войны президента России Путина против Украины, должен понимать, что его в Нижней Саксонии ждет уголовное преследование", — заявил в пятницу, 25 марта, нижнесаксонский министр внутренних дел Борис Писториус.

В отдельных случаях использование символов Z и V "может означать выражение одобрения российской агрессии и таким образом подпадать под 140 статью немецкого Уголовного кодекса и оказываться под запретом", объяснил ранее представитель МВД Германии Марек Веде.

В ФРГ уже расследуют более 140 дел об одобрении войны России против Украины, большинство из которых связаныс использованием буквы Z.