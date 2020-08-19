Литва запретила въезд Лукашенко
Foto: EPA/Scanpix/LETA

МИД Литвы внес президента Белоруссии Александра Лукашенко в список невъездных. Об этом сообщил глава ведомства Линас Линкявичюс, передает Delfi.

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Страна запретила въезд еще 31 белорусскому чиновнику, министр Литвы не стал раскрывать весь список, но уточнил, что в него попали должностные лица, представляющие ОМОН, КГБ и избирательную комиссию. Список уже передан на утверждение в МВД Литвы.

18 августа Литва отказалась признавать результаты выборов президента Белоруссии, победу на которых, согласно официальным данным, одержал Александр Лукашенко. Соответствующее решение принял Сейм республики. Литва потребовала провести новые выборы в соответствии с демократическими процедурами и введения индивидуальных санкций против чиновников, ответственных за фальсификации и нарушение прав человека.

В Белоруссии больше недели проходят массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом. Поводом послужила объявленная ЦИК победа Лукашенко на президентских выборах с 80,1 процента голосов. За оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую, согласно данным Центризбиркома, проголосовали 10,1 процента. Граждане выступили против этих результатов.

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