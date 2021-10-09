Ливан остался без света из-за сбоев на крупнейших электростанциях
Foto: Электроэнергия

Две крупнейшие электростанции Ливана Дейр-Аммар и Аль-Захрани остановили работу из-за нехватки топлива, из-за этого во всей стране отключили электричество. Об этом сообщает местный телеканал LBC.

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По данным канала, Ливан "погрузился в темноту". Проблему пытается решить государственная компания Électricité du Liban.

Reuters со ссылкой на представителя местных властей сообщает, что отключение может продлиться несколько дней.

Électricité du Liban еще в сентябре предупреждала, что стране грозит полное отключение электричества из-за того, что запасы мазута, необходимые для его выработки, находятся на исходе. На некоторых заводах они были полностью израсходованы.

17 августа в ООН заявили, что Ливану срочно необходимы поставки топлива и электроэнергии, чтобы предотвратить потенциальную "гуманитарную катастрофу". Координатор ООН по гуманитарным вопросам в стране Наджат Рошди предупредила, что нехватка топлива затормозит оказание основных услуг в области здравоохранения и водоснабжения, в том числе на фоне новой волны COVID-19: койки в отделениях интенсивной терапии для пациентов с коронавирусной инфекцией по состоянию на конец августа были заполнены на четверть, большинство пациентов были подключены к аппаратам ИВЛ.

Ливан переживает острый экономический кризис, который называют одним из самых серьезных в мировой истории с 1850-х ходов, пишет Associated Press. В стране не хватает не только топлива, но и лекарств и предметов первой необходимости. При этом политические разногласия внутри страны мешали попыткам сформировать правительство, которое могло бы вести переговоры с международными финансовыми учреждениями о мерах помощи. Новое правительство Ливана было сформировано 10 сентября.

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