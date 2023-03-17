Ливийские военные нашли пропавшие 2,5 тонн урана около границы с Чадом

Военные, контролирующие часть территории Ливии, сообщили, что обнаружили 2,5 тонн урана, о пропаже которого ранее заявили представители Международного агентства по атомной энергии при ООН.

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Недавно инспекторы МАГАТЭ посетили с проверкой неназванное труднодоступное хранилище в Ливии и не нашли там 10 бочек необогащенного урана, задекларированные властями страны.

Однако теперь официальные представители Ливийской национальной армии (ЛНА), контролирующей восточные районы Ливии, говорят, что бочки найдены в районе границы с Чадом, в пяти километрах от хранилища, расположенного на юге Ливии. МАГАТЭ сообщила, что пытается проверить эти заявления.

Западные районы Ливии контролирует признанное ООН Правительство национального согласия (ПНС), а восток удерживает Ливийская национальная армия (ЛНА) генерала Халифы Хафтара. За контроль над Ливией также борются несколько других групп и иностранных государств. В том числе в стране действует российская ЧВК "Вагнер", которая поддерживает ЛНА.

Во вторник 14 марта инспекторы МАГАТЭ приезжали с проверкой на полигон, доступ к которому в последнее время был затруднен из-за борьбы между различными вооруженными группировками в регионе.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что инспекторы не нашли бочек с ураном там, где они должны были находиться. "Агентство проведет дальнейшее расследование, чтобы прояснить, при каких обстоятельствах был вывезен радиоактивный материал и где он находится сейчас", — говорится в обращении Гросси к странам, входящим в Совет управляющих МАГАТЭ.

"Отсутствие информации о нынешнем местонахождении радиоактивного материала может представлять радиологический риск, а также вызывает опасения, связанные с ядерной безопасностью", — добавил он.

Что известно о местонахождении полигона

Полигон, на котором хранились пропавшие бочки урана, находится на территории, не подконтрольной признанным ООН властям. МАГАТЭ регулярно следит за этой территорией по снимкам коммерческих спутников и другим данным, имеющимся в открытом доступе.

"Наблюдения, которые сделали сотрудники агентства, опираясь на анализ этих данных, подтолкнули организацию к тому, чтобы запросить проверку на полигоне, несмотря на небезопасную обстановку в регионе и сложную логистику, необходимую для того, чтобы добраться туда", — объяснил в заявлении глава МАГАТЭ.

По его словам, изначально инспекторы планировали приехать на полигон в 2021 году, но из-за сложной обстановки смогли добраться туда только сейчас.

Речь идет о полигоне, "расположенном в крайне удаленном районе на юге Ливии", сказал в интервью Би-би-си эксперт из международной организации Nuclear Threat Initiative Скотт Рекер. "Вывезти этот материал оттуда можно было только сознательно", — добавил он.

По словам Рекера, пропала "примерно одна десятая часть от того материала, который там хранился, и не заметить этого было бы просто невозможно".

Насколько опасен необогащенный уран

Рекер подчеркнул, что непосредственно из необогащенного урана в виде концентрата (похожего на желтый пирог) невозможно создать ядерное оружие, поэтому на данный момент подобной угрозы нет.

"Опасений, связанных с радиацией, материал в его нынешней форме также вызывает очень мало", — добавил экперт.

Для того чтобы использовать уран в качестве топлива для атомных реакторов или материала для производства ядерного оружия, он должен быть обогащен в газовых центрифугах.

Что происходит в Ливии

В декабре 2003 года Ливия, еще при Муаммаре Каддафи, официально отказалась от своей программы ядерного, биологического и химического оружия и согласилась ограничить дальность своих баллистических ракет 300 км.

Но после падения режима Каддафи в стране не прекращается борьба различных политических движений и военизированных групп.

Ливия остается в состоянии хаоса после восстания 2011 года, в результате которого при поддержке стран НАТО был свергнут Каддафи.