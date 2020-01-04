Ливия отменила соглашение о введении турецких войск

Ливийский парламент, признанный международным сообществом, проголосовал за отмену соглашения о введении турецких войск на территорию страны. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

В парламенте также призвали прекратить отношения с Турцией и закрыть посольства, чтобы противостоять вмешательству в дела Ливии. Глава парламентского комитета по обороне потребовал, чтобы главу международно признанного правительства национального согласия (ПНС) в Ливии Файеза аль-Сарраджа обвинили в государственной измене.

Отмечается, что Триполи попросили Совбез ООН провести экстренное заседание. Триполи просит препятствовать интервенции Анкары и аннулировать соглашения между ней и аль-Сарраджем.

2 января президент США Дональд Трамп предупредил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана о последствиях военного вмешательства в Ливию. Он заявил, что "иностранное вмешательство в Ливию осложнит ситуацию" в этой стране.

В декабре аль-Саррадж официально запросил у Анкары военную поддержку "с воздуха, с земли и с моря" в борьбе против Ливийской национальной армии (ЛНА), возглавляемой фельдмаршалом Халифой Хафтаром.

20 декабря Хафтар пригрозил начать бомбардировки по Триполи, если ПНС не покинет столицу. По мнению представителей ЛНА, просьбы Сарраджа о помощи подобны попытке "вытащить утопленника соломинкой".

В Ливии в 2011-м началась гражданская война, был свергнут и убит правивший страной с 1969 года Муаммар Каддафи. Страна в результате оказалась в ситуации двоевластия.