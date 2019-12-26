Ливия запросила у Турции военную поддержку

Правительство национального согласия Ливии официально запросило у Турции военную поддержку "с воздуха, с земли и с моря". Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя правительства в Триполи.

Ранее 26 декабря стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирается запросить у парламента страны разрешение на ввод войск в Ливию. В то же время он уточнил, что если Анкаре поступит соответствующее приглашение, она его примет.

Утром 20 декабря Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара пригрозила правительству национального согласия (ПНС) начать бомбардировки, если оно не покинет столицу Триполи и город Сирт в течение 72 часов. Отмечалось, что глава правительства Файез аль-Саррадж попросил Турцию вмешаться в конфликт, чтобы помочь Триполи. По мнению представителей ЛНА, эти действия бесполезны, подобно попытке "вытащить утопленника соломинкой".