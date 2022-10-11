Лиз Трасс инициирует саммит стран-членов НАТО

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс инициирует экстренный саммит стран — членов НАТО из-за ракетных ударов России по Украине. Об этом пишет Reuters.

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"Владимир Путин мобилизовал дополнительные войска и выступил с ядерными угрозами после контрнаступления Украины с целью вернуть себе территорию на востоке страны. Со своей стороны мы не должны ни на йоту ослаблять свою решимость помочь им победить", — сказала Трасс.

Трасс подчеркнула, что российские ракетные удары по гражданским объектам Украины — неприемлемы.

Ранее премьер Британии Лиз Трасс заявила, что британское правительство "никогда не признает Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области ничем иным, кроме как территорией Украины".