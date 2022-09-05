Лиз Трасс избрана лидером Консервативной партии. Она станет новым премьер-министром Великобритании

Министр иностранных дел Лиз Трасс стала новым лидером британской Консервативной партии и в ближайшее время возглавит кабинет министров. Прямую трансляцию со съезда партии вело агентство Reuters.

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В заключительном туре внутрипартийных выборов за Трасс проголосовали более 81 тысячи человек. Ее соперник, бывший министр финансов Риши Сунак, получил 60,4 тысячи голосов.

47-летняя Трасс сменит на посту лидера Консервативной партии Бориса Джонсона, она также станет его преемницей в должности британского премьер-министра.

В ближайшее время действующий глава кабинета министров доложит королеве Елизавете II о своей отставке и официально представит Трасс как нового лидера правящей партии. После этого она формально станет премьер-министром.

Джонсон объявил об уходе со своих постов в начале июля. Этому предшествовал ряд скандалов, связанных с британским премьером, из-за чего кабинет Джонсона покинули около 50 человек.

Лиз Трасс — третья женщина во главе британского правительства после Маргарет Тэтчер и Терезы Мэй. Ранее она занимала посты министра окружающей среды и министра юстиции, в 2021 году стала министром иностранных дел.