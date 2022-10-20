Лиз Трасс объявила об отставке с поста премьер-министра Великобритании

Трасс возглавила британский кабинет министров всего лишь полтора месяца назад. Как отмечает The Guardian, никто из ее предшественников не занимал эту должность столь короткое время.

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Выступая перед своей резиденцией на Даунинг-стрит, Трасс заявила, что стала премьером "во времена большой экономической и международной нестабильности", а Британию "слишком долго сдерживали низкие темпы экономического роста". По словам премьер-министра, сторонники Консервативной партии поддержали ее с целью изменить такое положение дел. "Я признаю, что, учитывая ситуацию, не могу реализовать мандат, с которым я была избран Консервативной партией", — объяснила свое решение Трасс.

Глава британского правительства также рассказала, что известила о своем решении короля Карла III и руководство возглавляемой ею Консервативной партии. Выборы нового лидера консерваторов, пообещала Трасс, пройдут в течение недели — кандидат, который одержит победу, станет ее преемником на обоих постах. До тех пор Трасс продолжит исполнять свои обязанности.





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