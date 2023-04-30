Лиз Трасс выставили счет на $15 тыс. за пользование правительственной усадьбой. Она отказывается платить всю сумму

Бывшая премьер-министр от Консервативной партии Лиз Трасс оспаривает выставленный ей счет за время ее пребывания в загородном поместье Чевенинг-Хаус в графстве Кент, которым она пользовалась в бытность министром иностранных дел.

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Само здание, загородный дом со 115 комнатами, является охраняемым зданием 1-й категории, означающей, что оно имеет наивысшее национальное и историческое значение. К этой же категории относится, например, и Букингемский дворец.

Усадьба с прилегающим парком были завещаны нации седьмым графом Стэнхоупом после его смерти в 1967 году. С тех пор она служит одной из правительственных резиденций; кто ею пользуется, решает премьер-министр, который чаще всего предоставляет ее министру иностранных дел.

Летом 2022 года этот пост занимала Лиз Трасс.

Бывший премьер-министр получила счет на почти 12000 фунтов стерлингов (более 15 тыс долларов США), включающий обслуживание ее личных гостей и политических мероприятий в поместье в прошлом году.

Речь идет об августе 2022 года, когда Трасс баллотировалась на пост лидера Консервативной партии после отставки Бориса Джонсона. В ту пору она еще формально оставалась министром иностранных дел и использовала Чевенинг-Хаус и для официальных встреч.

Кампания была для Трасс успешной: парламентарии-консерваторы и рядовые члены партии избрали ее следующим премьер-министром. Особой радости это избрание ей, однако, не принесло: ее правительство продержалось всего 45 дней, побив исторический рекорд.

Первой о счете из Чевенинг-Хауса узнала таблоидная газета Mail on Sunday, сообщившая, что бывшего премьера просят оплатить некоторые недостающие в антураже предметы, в том числе и исчезнувшие из ванных комнат купальные халаты. Трасс уже сообщила, что за халаты заплатить готова.

При этом бывшая премьер-министр настаивает на том, что большая часть расходов относится к использованию резиденции в государственных целях, следовательно покрывать их она не должна.

Близкие к ней люди подчеркнули, что Лиз Трасс готова оплатить все личные расходы.

Би-би-си обратилась за комментарием к правительству и ожидает ответа.

В кодексе правил поведения министров говорится, что если они "проводят личные или партийные мероприятия в официальных резиденциях, это должно оплачиваться из личных или партийных средств, без каких-либо затрат для государственного бюджета".

"Лиз всегда оплачивала расходы своих личных гостей в Чевенинг. Этот счет содержит ее личные расходы и расходы на официальные государственные дела, включая, например, встречи с секретарем кабинета министров Саймоном Кейсом и высокопоставленными чиновниками из других ведомств. Они составляют большую часть счета", — заявил представитель политика.

В это время Лиз Трасс обсуждала с чиновниками необходимые изменения для перехода полномочий к ее кабинету. Если бы она заплатила за эти встречи из своего кармана, это было бы нарушением протокола, поскольку государственным служащим не разрешается пользоваться гостеприимством от какого бы то ни было кандидата на политический пост, — во всяком случае, так утверждает ее офис. Поэтому, мол, она и попросила, чтобы эта часть расходов оплачивалась отдельно.

Потеряв премьерское кресло, Трасс по-прежнему остается депутатом Палаты общин. Часть времени она проводит, выступая с речами о своей экономической философии, которая во многом предрешила недолговечность ее премьерства. За одно из таких выступлений, как показывает официальный реестр доходов парламентариев, она получила 65 тыс. фунтов.

Она говорила, что больше не планирует претендовать на пост премьера, но намерена выставить свою кандидатуру на следующих всеобщих выборах в избирательном округе Юго-западный Норфолк, который она представляет с 2010 года.