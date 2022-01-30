ЛНР и Киев заявили о переброске войск и техники к линии соприкосновения

К линии соприкосновения в Донбассе со стороны Киева и самопровозглашенных республик перебрасываются военные и техника. О переброске киевских сил заявил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко, о перебросе техники со стороны самопровозглашенной республики — Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает РБК.

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"В район населенного пункта Новолуганское в зону ответственности 2-го механизированного батальона 30-й бригады ВСУ отмечено прибытие военнослужащих отдельного центра спецназначения "Запад", — рассказал Филипоненко (цитата по "Луганскому информационному центру").

Кроме того, Филипоненко сообщил о проведении Киевом разведки в районе станицы Луганской с размещением силовиков и применением беспилотников.

Киев, в свою очередь, указывает на размещение военной техники на территории ЛНР и ДНР.

"За минувшие сутки на временно оккупированной территории выявлено и зафиксировано дополнительное размещение 70 единиц российской военной техники, размещенной в нарушение минского договора", — сказано в сообщении Генштаба ВСУ Украины. Уточняется, что речь идет о танках, боевых бронированных машинах, самоходных и артиллерийских установках.

Кроме того, киевская сторона заявила, что зафиксировала 30 января один случай нарушения режима прекращения огня. По данным из Facebook Операции объединенных сил (так называется операция Киева на юго-востоке), в районе станицы Луганской из-за обстрела со стороны самопровозглашенной республики получил ранение украинский военный.