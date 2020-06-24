Локдаун в двух округах ФРГ: вторая волна COVID-19?

На западе Германии снова вспышка коронавируса. Опять закрыты школы и детские сады, музеи и выставки, введен запрет на социальные контакты. Это - результат преждевременной отмены карантинных ограничений?

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На интерактивной карте Германии, иллюстрирующей в режиме онлайн распространение коронавируса, появились два темно-синих пятна. В этот цвет закрашиваются те округа, в которых в течение недели вирусом заразились более 50 человек из 100 тысяч местного населения. 50 человек считаются критической нормой, превышение которой сопряжено с риском неконтролируемого распространения COVID-19.

Оба темно-синих округа находятся в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия на западе ФРГ: Гютерсло и Варендорф. Есть еще несколько локальных вспышек в Берлине в отдельных многоэтажных домах и кварталах в районах Нойкельн и Фридрихсхайн. Вирусологи бьют тревогу: Германию может накрыть вторая волна коронавируса.

Вспышка инфекции на мясокомбинате

Самая тревожная ситуация в Гютерсло, где в течение последних семи дней было зарегистрировано 338 новых случаев инфекции на 100 тысяч жителей.

Эпицентром вспышки стал крупнейший в Германии мясокомбинат фирмы Tönnies, на котором из 7000 занятых инфицированными оказались более 1700 работников. Сколько членов своих семей они успели заразить, еще не известно. Тесты, которые земельные власти хотят сделать в Гютерсло обязательными, только начались.

По мнению немецких вирусологов, условия, царящие на мясокомбинате, просто идеальны для распространения вируса. В охлажденных цехах, в которых разделываются туши, люди работают бок о бок, соблюдать предписанную дистанцию в полтора метра практически невозможно. К тому же из-за шума работники, чтобы услышать друг друга, вынуждены кричать, что резко повышает концентрацию аэрозоля в выдыхаемом воздухе, а ведь коронавирус передается именно воздушно-капельным путем. Низкие же температуры повышают его устойчивость.

Коронавирус любит холод

"Воздух здесь охлажден, люди работают в условиях стресса и близко друг к другу, им приходится кричать", - поясняет вирусолог Фридеман Вебер (Friedemann Weber) из университета в Гисене.

Из-за этого, по его словам, в атмосфере оказывается особенно много дыхательных капель, и такие аэрозоли очень долго удерживаются в охлажденном воздухе закрытых помещений. То есть там, где холод должен препятствовать размножению бактерий в разделываемом мясе, SARS-CoV-2 чувствует себя как дома.

Этот тезис подтверждают результаты исследования, опубликованного в американском научном журнале Emerging Infectious Diseases: выяснилось, что дольше всего коронавирус сохраняется в выделениях из носоглотки при температурах до 10 градусов Цельсия.

Как жители Гютерсло стали невыездными

Жители темно-синих округов только-только стали входить во вкус ослабления режима карантина, как ограничения были введены вновь - почти такие же жесткие, как в середине марта по всей стране.

Опять встречаться могут не более двух человек, не живущих под одной крышей. Опять запрещены мероприятия в закрытых помещениях. Опять закрыты музеи и выставки, школы и детские сады. Нельзя устраивать пикники в парках. Рестораны, правда, оставили открытыми, но посещать их разрешено только людям, проживающим вместе.

Альбек на Узедоме туристов из Гютерсло не принимает

В понедельник, 29 июня, в Северном Рейне - Вестфалии начинаются школьные каникулы - период летних отпусков для семей с детьми. В этом году куда больше немцев, чем раньше, решили провести отдых в самой Германии, в частности, на побережье Балтийского моря. Поездки в средиземноморские страны ЕС снова возможны, но, как говорится, береженого Бог бережет.

Жители же Гютерсло теперь фактически оказались вообще невыездными. С острова Узедом - это федеральная земля Мекленбург - Передняя Померания - уже выслали 14 туристов, приехавших сюда на Балтику из этого темно-синего округа. Власти еще одной приморской федеральной земли - Шлезвиг-Гольштейна - заявили, что не будут пускать на свои курорты туристов, прописанных в округах, где число новых инфекций превышает критическую норму в 50 человек в неделю на 100 тысяч жителей, или предписывать им двухнедельный карантин. Исключение будут делать для тех, кто может предъявить отрицательные результаты свежего теста на коронавирус. Аналогичное решение приняли в Баварии, которая также относится к числу любимых отпускных регионов ФРГ. В Австрии туристов из Гютерсло тоже не ждут.

Вирусологи опасаются второй волны эпидемии

Авторитетный немецкий вирусолог Кристиан Дростен (Christian Drosten), возглавляющий Институт вирусологии берлинской университетской клиники Charité, опасается, что очаги COVID-19 в Северном Рейне - Вестфалии и некоторых районах Берлина могут стать источниками повторного ползучего распространения эпидемии в Германии.

В своем ежедневном подкасте он привел в пример южные штаты США, в которых несмотря на жару возникла "ужасная ситуация", причину которой ученый видит в преждевременной отмене карантинных ограничений. "Я не питаю оптимизма в отношении того, что и через месяц у нас будет такая же благополучная эпидемиологическая ситуация, как сейчас, - заявил Дростен. - Я думаю, что через пару месяцев появится серьезная проблема, если мы сейчас не включим все имеющиеся сенсоры тревоги".

Призывает быть начеку и директор Института имени Роберта Коха (RKI) Лотар Вилер (Lothar Wieler). "Мы должны оставаться бдительными: если мы дадим вирусу шанс распространиться, он непременно им воспользуется, что видно по происшедшим вспышкам, - заявил Вилер. - Я не думаю, что ослабление (карантинного режима в мае. - Ред.) останется совсем без последствий".

Врач университета в Марбурге Макс Гередс (Max Geraedts) предупреждает, что и начавшийся период отпускных поездок - будь то по Германии или по странам ЕС - таит в себе риск быстрого повторного распространения коронавируса. А Хайо Цееб (Hajo Zeeb) из Института превентивных исследований и эпидемиологии в Бремене предупреждает: "Если учесть, что иммунитет есть пока только у очень небольшой доли населения, ясно, что в подходящих условиях вирус может снова начать быстро распространятся".

Немцам советуют привыкнуть к ограничениям

Одним из самых важных показателей распространения инфекции является коэффициент заражения (или индекс репродукции), который обозначается как R. Если R меньше единицы, значит один носитель вируса в среднем заражает меньше одного здорового человека. На протяжении нескольких недель этот коэффициент был в Германии стабильно ниже единицы. После 21 июня он подскочил до 2 - 3, то есть один больной заражает от двух до трех здоровых.

Однако учитывая тот факт, что в целом по Германии число вновь инфицированных давно уже держится на весьма скромном уровне 300 - 500 человек в день, Лотар Вилер не склонен драматизировать рост коэффициента R. На этот показатель, по его словам, оказывают массивное влияние такие локальные вспышки, как на мясокомбинате фирмы Tönnies в Гютерсло или в жилом квартале берлинского района Нойкельн, где жители 370 квартир посажены под домашний карантин.

Так что вторую волну эпидемии, по оценке директора RKI, вполне можно избежать, если применять уже доказавшие свою эффективность меры и инструменты борьбы с эпидемией. "Это будет в ближайшие недели и месяцы нашим нормальным образом жизни", - сказал Вилер, имея в виду действующие ограничения и введение местных локдаунов в случае вспышек коронавируса.