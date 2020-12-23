Локдаун в Литве: блокпосты на въезде в Палангу, полиция разворачивает тысячи водителей
Foto: AP/Scanpix/LETA

Полиция Литвы ужесточила контроль за передвижением людей с введением более строгих карантинных мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции Covid-19. На въезде в большие города со среды работают блокпосты. Полиция разворачивает тех, кто пытается попасть на территорию не своего муниципалитета без веских причин, и выписывает штрафы тем, кто отказывается соблюдать установленные в стране ограничения.

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На прошлой неделе правительство Литвы ужесточило карантинные меры в рамках борьбы с коронавирусом. Власти ограничили выход людей из дома без важной причины и запретили выезд из своего самоуправления без веской причины. После вступления в силу новых ограничений местная полиция усилила проверки на дорогах и выявила целый ряд нарушений.

Как пишет rus.delfi.lv, в минувшие выходные на дорогах Литвы дежурили около 900 экипажей полиции. Полицейские не впустили в другие самоуправления 12 000 водителей, 7 человек получили штрафы.

Полиция проверяет людей на въезде в большие города и в усиленном режиме контролирует поток людей на взморье. Полицейские патрули работают по всему Клайпедскому округу, где за последние три дня было проверено 59 314 автомобилей. В Паланге посты появились с 16 декабря. За это время на курорт не пустили 187 машин. Проверки будут проводиться до снятия установленных ограничений, а в Рождество и Новый год контроль будет особенно жестким.

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