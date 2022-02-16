Лондон не подтверждает отвода войск России от границы с Украиной
Foto: Scanpix/AP/LETA

Результаты наблюдения опровергают недавние утверждения Кремля, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес. По его словам, Лондон не видит свидетельств отвода российских войск.

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Великобритания пока не находит подтверждений тому, что Россия отводит войска с позиций близ границы с Украиной. "Мы не видим каких-либо свидетельств такого отвода на данный момент", — сообщил в интервью Times Radio в среду, 16 февраля, министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Он отметил, что "физические наблюдения" опровергают некоторые из недавних утверждений Кремля, демонстрируя обратное. Накануне министерство обороны России обнародовало видео, на котором показано, как часть российских войск возвращается в места постоянной дислокации после учений близ Украины.

Запад обвинил Россию в стягивании более 100 тысяч солдат к границам с Украиной и переброске войск в Белоруссию, что, по его мнению, позволяет России атаковать Украину с юга, востока и севера. В Кремле отрицают наличие агрессивных планов в отношении Украины и называют передвижение войск по российской территории внутренним делом.

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