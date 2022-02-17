Лондон: Путин готов затянуть кризис вокруг Украины на многие месяцы
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Президент России Владимир Путин, возможно, попытается затянуть кризис вокруг Украины на многие месяцы, чтобы проверить на прочность единство Запада, полагает министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

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"В настоящее время нет свидетельств того, что россияне отводят войска из приграничных с Украиной регионов. У нас не должно быть иллюзий насчет того, что Россия может на недели, если не на месяцы, затянуть этот наглый замысел, подрывая Украину и бросая вызов единству Запада", — написала Трасс в статье для газеты The Daily Telegraph, опубликованной в четверг, 17 февраля.

На фоне продолжающегося кризиса вокруг Украины Лиз Трасс планирует в конце текущей недели посетить Украину и Польшу. В Киеве и в Варшаве она встретится с украинским и польским коллегами по должности Дмитрием Кулебой и Збигневом Рау, чтобы продемонстрировать "сплоченную поддержку украинского суверенитета", говорится в сообщении британского МИДа.

В проекте речи, с которой Трасс выступит в Киеве, глава британской дипломатии вновь пригрозит России "масштабными и дорогостоящими последствиями" на тот случай, если Кремль решит "продолжать путь агрессии". В результате агрессии Россия приобретет в мировом сообществе статус парии, предупреждает Трасс.

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