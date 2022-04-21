Лондон: Российские войска продвигаются в направлении Краматорска
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Российские войска продвигаются со стороны позиций в Донбассе в направлении Краматорска в Донецкой области Украины, продолжающего подвергаться ракетным обстрелам. Это следует из сводки с разведданными, размещенной в четверг, 21 апреля, в Twitter министерства обороны Великобритании.

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По его данным, высокий уровень активности российской авиации сохраняется, поскольку она пытается обеспечить плотную воздушную поддержку наступления на востоке Украины, а также подавить и уничтожить украинские средства противовоздушной обороны.

"Россия, по всей видимости, стремится продемонстрировать значительные успехи в преддверии ежегодного празднования Дня Победы 9 мая", — отметили в британском Минобороны, добавив, что данный фактор может оказать влияние на "быстроту и решительность" действий российских сил в преддверии этой даты.

Гутерриш предложил объявить о четырехдневном прекращении огня

В Мариуполе продолжаются ожесточенные бои за завод "Азовсталь". В Киеве по итогам 20 апреля заявили, что согласованный гуманитарный коридор для эвакуации гражданских лиц с территории "Азовстали" так и не заработал, как было запланировано. По оценкам украинских властей, в бункерах на территории "Азовстали" остаются около одной тысячи мирных жителей.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш ранее предложил объявить о четырехдневном прекращении огня в Украине на период православной Пасхи.

ООН: С начала войны в Украине погибли 2224 мирных жителя

От военной агрессии России в Украине пострадал минимум 5121 мирный житель. Из них погибли 2224 (включая 173 ребенка), ранения получили 2897 (в том числе 280 детей), сообщили в Управлении верховного комиссара ООН по правам человека.

По его сведениям, Украину за время российской агрессии покинули 5 млн человек, еще примерно 7,1 млн украинцев стали внутренне перемещенными лицами.

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