Лондон: Российские войска продвигаются в направлении Краматорска

Российские войска продвигаются со стороны позиций в Донбассе в направлении Краматорска в Донецкой области Украины, продолжающего подвергаться ракетным обстрелам. Это следует из сводки с разведданными, размещенной в четверг, 21 апреля, в Twitter министерства обороны Великобритании.

По его данным, высокий уровень активности российской авиации сохраняется, поскольку она пытается обеспечить плотную воздушную поддержку наступления на востоке Украины, а также подавить и уничтожить украинские средства противовоздушной обороны.

"Россия, по всей видимости, стремится продемонстрировать значительные успехи в преддверии ежегодного празднования Дня Победы 9 мая", — отметили в британском Минобороны, добавив, что данный фактор может оказать влияние на "быстроту и решительность" действий российских сил в преддверии этой даты.

