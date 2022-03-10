Лондон ввел санкции против Абрамовича и еще шести российских олигархов

Власти Великобритании ввели санкции против еще семи российских бизнесменов и руководителей госкомпаний, в том числе миллиардера Романа Абрамовича, владельца лондонского футбольного клуба "Челси", сообщается на сайте британского правительства в четверг, 10 марта.

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В санкционный список попали также бизнесмен Олег Дерипаска, глава "Роснефти" Игорь Сечин, глава "Газпрома" Алексей Миллер, президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин, глава "Транснефти" Николай Токарев и председатель совета директоров банка "Россия" Дмитрий Лебедев.

Совокупный чистый капитал попавших под санкции семи россиян составляет порядка 15 млрд фунтов стерлингов (около 20 млрд долларов), говорится в сообщении. Все активы, которыми они владеют в Великобритании, будут заморожены, а въезд в страну фигурантам списка — запрещен.

Штрафные меры введены в ответ на военное вторжение России в Украину. "Не может быть безопасных гаваней для тех, кто поддерживал жестокое нападение Путина на Украину", — отметил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.