Лондон ввел санкции против строителей Крымского моста

Великобритания вслед за Европейским Союзом ввела санкции в отношении лиц и структур, связанных со строительством Крымского моста над Керченским проливом. Это следует из санкционного списка, обновления в который были внесены в пятницу, 2 октября, на сайте казначейства (министерства финансов) Великобритании.

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Под действие ограничительных мер попали: Александр Ганов, генеральный директор железнодорожной компании "Гранд Сервис Экспресс", осуществляющей междугородние перевозки в Крыму. Британские власти подчеркивают, что Ганов "поддерживает присоединение незаконно аннексированного Крымского полуострова к России".

В перечень внесен и Леонид Рыженькин, замдиректора по инфраструктурным проектам компании "Стройгазмонтаж". Последнего президент РФ Владимир Путин в марте наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени . В Минфине Великобритании напомнили, что Рыженькин с 2015 года "руководил строительством моста через Керченский пролив (включая его железнодорожную часть)".

Компании, подпавшие под санкции

Кроме того, в список включены: компания "Ленпромтранспроект", участвовавшая в проектировании объекта, акционерное общество "Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск", Федеральное государственное унитарное предприятие "Крымская железная дорога", являющееся оператором моста, и Крымская первая страховая компания.

Ранее аналогичное расширение своего санкционного списка в отношении лиц и организаций, подрывающих целостность и суверенитет Украины, предпринял Евросоюз.