"Лучше бы я знаменитой не была". Как украинка с советским флагом стала культурным феноменом в России и что она об этом думает

"Бабушка с советским флагом" стала в России символом поддержки войны в Украине. Благодаря видео, на котором она выходит к украинским военным с красным знаменем, в России ей ставят памятники и посвящают стихи. Героиня ролика Анна Ивановна действительно существует - но, как убедилась Би-би-си, поговорив с ней, ее подлинная история сильно расходится с образом, которые вот уже второй месяц рисуют российские СМИ.

Сутулая пожилая украинка в олимпийке и с красным знаменем наперевес - так выглядит один из самых узнаваемых образов в России в 2022 году. Культ этой женщины зародился в начале апреля - именно тогда в соцсетях появилось видео, на котором снято, как "бабушка" выходит встречать украинских военных с красным флагом наперевес, а потом, когда один из них начинает топтать знамя, отказывается взять у них еду.

За последние полтора месяца памятники Анне Ивановне - а именно так и зовут ту самую "бабушку с флагом" - появились в городах по всей России и даже на захваченных территориях в Украине. Чиновники и сотрудники российских госканалов считают ее поступок примером "непреклонного духа" и воплощением идеи, согласно которой многие украинцы на самом деле жаждут возвращения в СССР и поддерживают российскую военную операцию.

Корреспонденты Би-би-си побывали в доме Анны Ивановны Ивановой, поговорили с ее соседями, тем самым военным, наступившим на ее флаг, а также с учеными-культурологами, и рассказывают, как "бабушка с красным знаменем" стала символом современной России и почему она совсем не тот герой, которого рисует российская пропаганда.

"Мне лучше было бы, чтобы я знаменитой не была... Знаменитость - это, конечно, великое дело, но надо его заслужить. А я не знаю, может, я не заслужила такой знаменитости", - говорит Анна Ивановна Иванова.

Ее разговор с Би-би-си начинается с вопроса, на каком языке вести беседу. Родной язык Анны Ивановны - украинский. По ее словам, когда волнуется, то переходит на русский - а на самом деле на характерную для здешних мест смесь русского и украинского.

Анна Ивановна - невысокая, щуплая и очень энергичная. Летом ей исполнится 70 - она всего на три месяца старше Владимира Путина. Выглядит она значительно моложе, чем старуха, изображенная на большинстве плакатов, повсеместно появившихся в России.

Разговор идет прямо во дворе дома Анны Ивановны и ее мужа Ивана (она с теплотой называет его Алексеичем). Еще неделю назад супруги были в харьковской больнице, но теперь вернулись в Великую Даниловку.

Алексеич в беседе участия не принимает. С ним и поздороваться-то удается с трудом: очень слабо слышит.

Формально Великая Даниловка (в России ее называют Большая Даниловка) - это пригород Харькова. В реальности - это обычное украинское село. О поездках в центр тут говорят "поехать в город".

Биографию супругов подробно рассказывало издание "Спектр". У Анны Ивановны было четверо детей, но все они по разным причинам умерли. Алексей ее второй муж, он родом из Белгорода. В Великой Даниловке жили родители Анны Ивановны, сама она долгое время жила в Двуречной (тоже в Харьковской области) и работала на элеваторе. А потом вернулась в родительский дом.

Русских солдат Анна Ивановна после начала войны в своем селе не видела: в Великую Даниловку они так и не вошли, стояли в паре километров от него, в уже освобожденном теперь селе Циркуны.

12 мая, когда Би-би-си приехала в Даниловку, здесь еще продолжались бои: над селом то и дело были слышны раскаты артиллерийских дуэлей. Анна Ивановна на эти звуки уже не обращала внимание - привыкла. Но еще совсем недавно российские снаряды падали прямо на село, превратив некоторые хаты в пепелище.

Дом Анны Ивановны тоже пострадал от обстрелов: в ее хате выбиты стекла, повреждена шиферная крыша, а на лужайке до сих пор лежат обломки снарядов. Дело в том, что ее дом находится рядом со стратегически стратегически важным по местным меркам мостиком через ручей, и его бомбили несколько раз.

Анна Ивановна к разрушениям относится философски: могло быть и хуже. Впрочем, и до войны быт пенсионеров не отличался роскошью.

В доме отчетливо ощущается бедность, хата забита ветхими вещами - вокруг корыта, ржавые велосипеды, балалайки, полупустые консервы с голубой плесенью. В одной из комнат захламленного дома обустроен целый иконостас: Анна Ивановна и ее муж очень набожные, во время разговора женщина постоянно крестится и обращается к Богу и Богоматери.

Женщина рассказывает, что недавно ей повысили пенсию: у нее теперь 3034 гривны (около 6700 руб.) а у деда - так вообще больше четырех тысяч (8800 руб.). Но, конечно, "нищета - великое дело", вздыхает Анна Ивановна: если бы не она, и хата почище была бы, и вообще жизнь по-другому сложилась бы - можно было бы посмотреть на мир. А так из поездок она может вспомнить только путешествие в Москву, в которой больше всего ей запомнились мавзолей и храмы.

Когда Би-би-си интересуется судьбой того самого красного флага, Анна Ивановна ведет журналистов в сарай. Откуда знамя взялось в ее доме, женщина уже и не помнит: он был в семье с ее детства.

В сарае Анна Ивановна всматривается в штабель дров и досок и обиженно говорит: "Украли что ли? Уничтожили?" В итоге знамя находят журналисты. Флаг грязный, не стиранный годами, а то и десятилетиями, и в полутьме сарая слабо отличается по цвету от дров, на которых лежит.

Радостная Анна Ивановна разворачивает флаг и ведет Би-би-си на лужайку перед своими облезлыми воротами, на которых видны следы от осколков разорвавшегося снаряда - ровно на то же место, где 4 марта разыгралась сцена, превратившая Анну Ивановну в символ вторжения России в Украину.

Тот самый ролик был снят украинскими военными. На видео трое военных подходят к Анне Ивановне и ее мужу с пакетом еды. Бабушка держит красный флаг. "Ждали вас конечно, молились за вас и за Путина, и за весь народ", - добродушно говорит она оператору.

Брать продукты Анна Ивановна сначала отказывается - говорит, что солдатам нужнее. Но один из военных со словами "Слава Украине" все-таки передает ей пакет, а красный флаг забирает, бросает на землю и встает на него ногами.

Дальнейший диалог почти не слышно из-за ветра, но видно, что Анна Ивановна возмущается. "За этот флаг мои родители погибали", - говорит она военным и взять продукты отказывается.

В начале апреля это видео появилось в интернете, и его стали расшеривать российские пользователи.

"Украинские ублюдки докалупались до старика со старухой, которые приняли их за русских солдат и встречали с Красным Знаменем Победы", - возмущался заместителя министра информации самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов. (орфография и пунктуация сохранены).

На самом деле эта сцена произошла 4 марта - через две недели после начала вторжения России. Северо-восточные окраины Харькова активно обстреливались, но село на тот момент было "ничейной территорией", вспоминает в разговоре с Би-би-си старший лейтенант ВСУ Виктор Костенко.

Это именно Костенко встал ногами на флаг и именно на его телефон было снято видео, сделавшее Анну Ивановну знаменитостью.

Когда рота Костенко вошла в Великую Даниловку, военные увидели, что большинство домов здесь повреждены, а людей почти не осталось. Тем, кто выходил, военные помогали выехать в более безопасные районы Харькова. Бабушка Аня вышла к военным с флагом СССР спустя два-три дня после их прибытия в село.

"Мы, как это делаем всегда, спросили, как у них дела, есть ли у них продукты питания. Бабушка ответила, что ехать ей некуда и что она нас очень ждала и - я сейчас точно ее слова не процитирую - все это время молилась за российские войска, потому что ей надоела война. И добавила, что у нее есть флаг России, чтобы нас встречать", - вспоминает ту встречу Костенко. Военные удивились и попросили женщину показать знамя.

"Я не знаю, что у меня в голове шло", - говорит сейчас о том дне Анна Ивановна.

1/3. Video allegedly shows an old Ukrainian lady who confused the Ukrainian armed forces with Russians and came out to greet them with a red soviet flag. Saying "Finally you came we were waiting for you and praying for you to come" pic.twitter.com/gQ8ZquG00p