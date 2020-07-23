"Луцкого террориста" арестовали. В суде он пообещал продолжение

В Луцке в четверг, 23 июля, суд избрал меру пресечения Максиму Кривошу, который 21 июля взял в заложники пассажиров и водителя рейсового автобуса. Как сообщает агентство УНИАН, судья удовлетворил ходатайство прокуратуры и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с момента его фактического задержания без права выхода под залог.

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Адвокат Кривоша заявил журналистам, что его подзащитный не намерен подавать апелляцию на это решение. Сам Кривош назвал захват заложников "перфомансом".

Назвал захват "перфомансом"

Выступая в суде, Кривош назвал свой поступок "перфомансом" и пообещал продолжение. Он также опроверг информацию о том, что захват заложников якобы был постановкой. "Сценарий написан мной", — заявил Кривош. По его словам, он изначально планировал захватить Собор святой Троицы в Луцке, но изменил решение, ведь из-за карантина церковь оказалась закрытой.

Кривош почти 12 часов удерживал 13 заложников в пассажирский автобусе в Луцке. После разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским преступник освободил людей и сдался полиции. Никто не пострадал.