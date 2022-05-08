Луганские власти говорят о десятках погибших при попадании бомбы в школу
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В результате авиаудара по школе в поселке Белогоровка в Луганской области, по предварительным данным, могли погибнуть 60 человек, утверждает глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Он также заявляет, что из-под завалов эвакуировали 30 человек, среди них семь раненых, пишет УНИАН. "Скорее всего, все оставшиеся под обломками зданий 60 человек погибли", - предположил глава обладминистрации.

О попадании авиабомбы в школу, "в которой пряталось почти все село", Гайдай сообщил накануне вечером.

Пресс-служба Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины (ГСЧС) в субботу сообщала только о двух погибших.

"Произошло попадание в здание школы с последующим возгоранием на площади около 300 м кв. В 20:12 пожар ликвидирован. Подразделениями ГСЧС спасены два человека, - говорилось в сообщении. - Изъяты тела двух погибших. Число возможных жертв уточняется".

По оценке украинских властей, в школе могли находиться около 90 человек. Белогоровка - "горячая точка" боевых действий на протяжении последней недели, пишет "Украинская правда".

Минобороны России не комментировало заявление украинских властей о падении бомбы на школу в Луганской области. Би-би-си в условиях военного времени не может подтвердить даже официальные заявления сторон.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.

BBC News Русская служба:

Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Tecт: можете ли вы назвать себя #смарт-покупателем?
Голосуй за самое лучшее поздравление ко Дню матери
Дом для дня сегодняшнего и будущего: как жить ответственно
Будь #смарт-магазином — путь к порядку в каждом интернет-магазине
Будь #смарт-магазином — безопасные способы оплаты для интернет-магазина
Устойчивость бизнеса — "зубная боль" или возможность?
За кулисами Wolt: кто заботится о качестве сервиса
Жизнь в эпоху дигитализации: реальность и прогнозы на будущее