Лукашенко анонсировал совместные с РФ учения вблизи Украины

Беларусь анонсировала проведение совместных с Россией военных учений близ границ Украины. Эти маневры пройдут "на западных рубежах Союзного государства и на южном фланге Беларуси", указал правитель страны Александр Лукашенко в понедельник, 17 января.

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"Совместная проверка сил реагирования" запланирована на февраль, заявил в свою очередь министр обороны Беларуси Виктор Хренин. По данным его ведомства, в ходе маневров будут отработаны "вопросы перегруппировки войск на большие расстояния для оперативного создания группировок войск".

"Основной целью проверки станет оценка готовности военной составляющей выполнить задачи по нейтрализации угроз на границах Союзного государства", — указано далее. Среди прочего предполагается изучить "возможности транспортно-логистической системы по обеспечению перевозки войск". При этом главным итогом учений должна стать "оценка способности органов военного управления и войск оперативно реагировать на современные вызовы военной безопасности", сообщило оборонное ведомство в Минске.

Конфликт с Россией

В ноябре прошлого года появились сообщения о том, что Россия перебросила в аннексированный Крым и к границе с Украиной около 100 тысяч военнослужащих. Киев и лидеры западных стран опасаются, что Москва готовится к новому вторжению в Украину.

Россия отрицает подобные намерения и в свою очередь обвиняет страны Запада в вооружении Украины и проведении маневров вблизи границ РФ. Москва требует "гарантий безопасности", в том числе отказа НАТО от расширения на восток и приема Украины в состав Североатлантического альянса, от ведения военной деятельности на территории стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии, а также отказа от размещения ракет средней и малой дальности на позициях, с которых они могут поразить территорию других участников соглашения.

Североатлантический альянскатегорически отвергает эти требования и, со своей стороны, требует отвести российские войска от границы с Украиной. В Брюсселе 12 января состоялось первое с 2019 года заседание Совета НАТО — Россия. Его участникам не удалось добиться какого-либо заметного прогресса. США и их союзники по Североатлантическому альянсу заявили, что двери НАТО и впредь останутся открытыми для новых членов, а Россия не может иметь права вето в этом вопросе.