Лукашенко: белорусская армия будет действовать "как российская" в случае войны в Донбассе

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в случае начала "войны Украины против Донбасса" белорусская армия будет действовать так же, как российская. Об этом он сказал в интервью телеведущему Владимиру Соловьеву, фрагмент опубликован в его телеграм-канале, пишет портал телеканала "Дождь".

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Лукашенко сказал, что в случае, если Украина начнет воевать против Беларуси или России, Беларусь "будет воевать, защищая себя". Он добавил, что в случае военных действий в Донбассе белорусская армия будет действовать "точно так, как российская".

"Мы тут что, шутки шутим на южной границе сегодня?" — добавил Лукашенко, говоря о совместных учениях российской и белорусской армий.

Он также заявил, что Беларусь отрежет поставки горюче-смазочных материалов и электричества в Украину в случае военного конфликта.

Лукашенко предположил, что в течение 15 лет в состав Союзного государства, в которое сейчас входят Россия и Беларусь, войдет Казахстан. "Если вы говорите срок 15 лет, уверен, что там будет Украина, если мы не наделаем ошибок", — добавил он.

С 10 по 20 февраля в Беларуси пройдут совместные учения российских и белорусских сил. Генсек НАТО Йенс Столтенберг 3 февраля назвал присутствие вооруженных сил России в Беларуси крупнейшим со времен окончания холодной войны и оценивал его в 30 тысяч военных.

Власти США утверждали, что Россия может использовать учения в качестве предлога для размещения войск в Беларуси, а потом использовать их для вторжения в Украину. Немецкий таблоид Bild писал, что Москва хочет установить в Украине "марионеточный режим" и присоединить ее к Союзному государству.

Российские власти отрицали планы вторжения в Украину и установки там подконтрольных Москве властей.