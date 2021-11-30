Лукашенко допустил размещение в Беларуси российского ядерного оружия
Foto: AP/Scanpix/LETA

Минск предложит России разместить на белорусской территории ядерное оружие, если НАТО отправит его в Польшу, сказал Александр Лукашенко.

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Беларусь предложит России разместить на своей территории ядерное оружие (ЯО) в случае, если американские ядерные боеголовки появятся в Польше. Об этом во вторник, 30 ноября, заявил Александр Лукашенко в интервью МИА "Россия сегодня".

Таким образом он прокомментировал слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о возможности размещения ядерных вооружений США в Восточной Европе.

На вопрос, какое именно российское ЯО может быть переброшено в Беларусь, Лукашенко ответил, что предпочтение будет отдано оружию, "которое будет наиболее эффективно при таком соприкосновении".

"Мы на территории Беларуси к этому готовы. Я как рачительный хозяин ничего не разрушил, все сараи стоят на месте", — добавил он.

19 ноября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в случае отказа ФРГ сохранить ядерное оружие на своей территории оно может оказаться "в других европейских странах, в частности к востоку от Германии".

При этом, по словам генсека, НАТО рассчитывает, что Германия останется участницей ядерного обмена — стратегии совместного использования ядерного оружия альянса, в соответствии с которым ядерные боеголовки США размещены, в частности на территории ФРГ.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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Россия Александр Лукашенко Беларусь Германия Йенс Столтенберг НАТО США ФРГ
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