Лукашенко допустил запуск производства белорусской вакцины от Covid-19

Белоруссия может запустить производство собственной вакцины от коронавируса нового типа, заявил президент страны Александр Лукашенко. Его слова приводит "БелТА".

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Белоруссия может запустить производство собственной вакцины от коронавируса нового типа, заявил президент страны Александр Лукашенко. Его слова приводит "БелТА".

"Если наработки наших ученых окажутся серьезными, будем заниматься производством собственной вакцины", — отметил глава государства.

Кроме того, Белоруссия рассматривает возможность производства российской вакцины или ее закупки для иммунизации групп риска, добавил Лукашенко.

За все время пандемии в мире выявлено более 72 млн случаев заражения коронавирусом нового типа, из них более 1,6 млн — с летальным исходом.