Лукашенко и Путин договорились о развертывании совместной региональной группировки войск

Соответствующая договоренность была достигнута еще в пятницу на неформальном саммите глав СНГ в Санкт-Петербурге, сообщает государственное агентство БЕЛТА. На форуме, прошедшем в день 70-летия российского президента, состоялась двусторонняя встреча Лукашенко и Путина.

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"В связи с обострением на западных границах Союзного государства мы договорились о развертывании региональной группировки Российской Федерации и Республики Беларусь. Это все по нашим документам. Если уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас, мы начинаем задействовать группировку Союзного государства", — заявил Лукашенко на совещании по вопросам безопасности.

По его словам, формирование группировки уже началось: "Оно идет уже, по-моему, в течение двух дней". Основу соединений составят белорусские военные. Лукашенко отметил, что России "сейчас не до этого конфликта, у них хватает проблем" — поэтому "на большую численность" российских военных рассчитывать не стоит. "Но это будет не одна тысяча человек", — заверил Лукашенко.

В субботу власти Беларуси вручили украинскому послу в Минске ноту, в которой утверждалось, что Украина собирается нанести удар по территории соседней страны. В ответ в МИД Украины заявили, что эта информация не соответствует действительности, также ведомство "категорически отвергло очередные инсинуации белорусского режима". "Не исключаем, что вручение дипломатической ноты может являться частью плана Российской Федерации по осуществлению провокации и дальнейшему обвинению Украины", — заявили в дипломатическом ведомстве.