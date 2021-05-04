Лукашенко лишил званий 80 бывших силовиков за "нагнетание протестных настроений в обществе"
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, лишающий воинских званий более 80 бывших военнослужащих и сотрудников силовых ведомств за "дискредитирующие поступки", сообщает портал телеканала "Дождь" со ссылкой на белорусское госагентство "Белта", которое, в свою очередь, ссылается на пресс-службу администрации президента.

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Это решение объясняется с тем, что они "нагнетали протестные настроения в обществе", участвовали в акциях протеста, публиковали "экстремистские материалы" и "призывали к радикальным действиям".

"Дискредитируя честь и достоинство военнослужащего и сотрудника, [силовики] проявляли неуважение к государственным символам, выбрасывали служебные удостоверения, снимали погоны, отказывались от исполнения служебных обязанностей", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в отношении ряда силовиков, лишенных званий, возбуждены уголовные дела, в том числе о подготовке теракта.

В начале марта Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело о возбуждении социальной вражды на представителей инициативы BYPOL — бывших сотрудников правоохранительных органов, уехавших из страны. Они публиковали различные материалы, связанные с силовиками, и данные сотрудников правоохранительных органов. Например, BYPOL опубликовала несколько записей выступлений якобы замминистра внутренних дел Николая Карпенкова, который советовал подчиненным стрелять протестующим "прямо в лоб".

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