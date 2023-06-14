Лукашенко: Москва и Киев "хотели договориться об аренде Крыма", а организовать переговоры помог его 17-летний сын

В рамках мирных переговоров в феврале-марте 2022 года делегации из России и Украины "хотели договориться об аренде Крыма", заявил Александр Лукашенко в интервью российской пропагандистке Ольге Скабеевой. Лукашенко также утверждает, что "немалую роль" в организации переговоров сыграл его младший сын Николай, которому на тот момент было 17 лет.

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"Путин мне передает документ, который был парафирован делегациями. Нормальный, даже по Крыму — аренда там какая-то длительная, по Донбассу, на востоке… Нормальный договор. Если бы это сейчас — а сейчас уже невозможно, сейчас это уже территория России по Конституции (Крым и Севастополь были зафиксированы в этом документе в качестве субъектов РФ еще в 2014 году; подавляющее большинство стран мира признало "референдумы" на территории полуострова о вхождении в состав России незаконными — прим. Delfi). А был нормальный проект, и уже договаривались, что МИДы парафируют и дальше должны определиться главы государств, подписывают и прочее. Хороший был процесс, но они от него отказались", — сказал Лукашенко.

По его мнению, верить Западу в вопросе проведения мирных переговоров нельзя. "Даже Минские соглашения для них оказались всего лишь паузой, чтобы за прошедшие годы успеть нарастить военную мощь в Украине", — приводит цитату государственное информагентство "Белта".

"Если мы договариваемся о мирном процессе, война останавливается, никакого движения: ни танков, ни военных. Как только переброшены, я считаю, что мы должны применять ядерное оружие. Только так с ними можно разговаривать. С ними нельзя вести диалог и верить. Обманут", — заявил Лукашенко.

Также Лукашенко утверждает, что "немалую роль" в организации переговоров сыграл его младший сын Николай, которому весной 2022 года было 17 лет. Утверждается, что он помог организовать телефонный разговор отца с президентом Украины, который "после долгой беседы" согласился на переговоры с российской делегацией в Беларуси. Впоследствии они был перенесены в Турцию — по словам Лукашенко, по давлением Запада.

Комментируя заявления Лукашенко, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что они не соответствуют действительности. "Нет, не это не так. Крым — это неотъемлемая часть Российской Федерации, это российский регион", — сказал он радиостанции "Маяк".

Делегации России и Украины спустя несколько дней после начала полномасштабного вторжения встретились в Беларуси для обсуждения условий мира, к существенным результатам обсуждение не привело. В конце марта представители Москвы и Киева приехали в Стамбул для возобновления дискуссий; сообщалось, что украинская сторона предлагала заморозить статус Крыма на 15 лет и за это время провести полноценные переговоры о полуострове, а также высказывала готовность отказаться от вступления в НАТО в обмен на гарантии безопасности от нескольких третьих стран. Российская делегация настаивала, что "позиция страны в отношении Крыма и Донбасса остается неизменной". Вскоре переговоры между двумя странами фактически прекратились.