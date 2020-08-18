Лукашенко наградил силовиков "за безупречную службу" (дополнено)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о награждении большой группы силовиков "за безупречную службу". Документ от 13 августа опубликован на официальном правовом портале страны.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Медалями "За безупречную службу" I, II и III степени награждены более 300 сотрудников министерства внутренних дел Белоруссии, пишет РБК.

Материалы на награждение сотрудников внутренних дел Белоруссии направили задолго до выборов главы государства, еще в марте, сообщило МВД республики в Telegram-канале.

В МВД Белоруссии также добавили, что медалью "За безупречную службу" награждаются лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, военнослужащие, безупречно прослужившие 10, 15 и 20 календарных лет соответственно, пишет РИА "Новости".

В воскресенье, 16 августа, Лукашенко выступил на митинге своих сторонников в Минске. "Говорят, проявили не то жесткость, не то жестокость на улицах. Так кто, вы ее породили, эту жестокость? Я ее породил, власть? Она нам не нужна была! Надо было остановить их! Если бы не остановили, вас бы здесь не было. Вы горбатились бы перед ними, а они бы делили и рвали страну. Пойдем на выборы — перевернем страну! Сегодня раздаются угрозы семьям военных, государственным служащим — всем, кто стал рядом с Лукашенко. Предупреждаю: играете с огнем! И солдаты, и госслужащие, и рабочие, и крестьяне, и врачи, и учителя, наша интеллигенция, способны защитить себя и свои семьи!" — сказал тогда президент Белоруссии.

"И помните, я никогда вас не предавал, никогда! И я вас никогда не предам!" — сказал Лукашенко в конце своей речи.

Акции протеста начались в Минске и других городах Белоруссии после окончания голосования на президентских выборах 9 июля. По официальным данным, Лукашенко победил на них, набрав более 80% голосов. В штабе же его главного противника Светланы Тихановской заявили, что та победила с результатом 70–80%.