Лукашенко: Нас стали напрягать "вагнеровцы", хотят на Запад
Foto: AP/Scanpix/LETA

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что "его стали напрягать" "наемники" ЧВК "Вагнер", дислоцированные в Беларуси, поскольку они, по его словам, хотят "сходить на экскурсию в Варшаву".

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Лукашенко рассказал об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге в воскресенье, 23 июля.

"Может быть, и не следовало бы говорить, но скажу. Нас стали напрягать "вагнеровцы". "Хочется на Запад. Разрешите нам". Говорю, вам зачем на Запад? "Ну, сходить на экскурсию в Варшаву, в Жешув". Я держу их в центре, как договорились, Беларуси, не хотелось бы их туда передислоцировать, потому что у них настроения плохие. И, надо отдать должное, они знают, что происходит вокруг Союзного государства. Ну это так, штрих. Поэтому мы будем всячески противодействовать этому, и я прошу, чтобы вы тоже смотрели этот вопрос у себя", - сказал Лукашенко.

По сообщению информагентства "Белта", Лукашенко принес на встречу с Путиным карту, на которой якобы показана переброска польских войск к границам Союзного государства. По утверждению Лукашенко, одна из польских бригад сейчас находится в 40 километрах от Бреста, другая - примерно в 100 километрах от Гродно.

Передислокация "вагнеровцев" в Беларусь

После мятежа ЧВК "Вагнер" 23-24 июня было объявлено, что глава компании Евгений Пригожин "уйдет" в Беларусь. Наемникам ЧВК предложили вернуться домой, подписать контракт с Минобороны РФ или последовать за Пригожиным.

14 июля министерство обороны Беларуси объявило, что наемники ЧВК "Вагнер" прибыли в страну. Ведомство опубликовало материал белорусской телекомпании "ВоенТВ", в котором рассказывалось об "учебных местах" в Могилевской области, где в качестве инструкторов работают наемники ЧВК "Вагнер".

Позднее Минобороны также сообщало, что проведет совместные учения с ЧВК "Вагнер" близ границы с Польшей. Член "совета командиров" ЧВК с позывным Маркс заявил, что всего в Беларусь приедут до 10 тысяч наемников.

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