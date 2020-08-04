Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к народу. Он в мрачных тонах обрисовал мировую политическую и экономическую ситуацию и похвалил путь страны в борьбе с пандемией.

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На фоне мирового экономического кризиса, вызванного пандемией Covid-19, торговых войн и кровопролитных военных конфликтов Беларусь остается "единственным спокойным звеном в Евразии", заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник, 4 августа, во время выступления перед Национальным собранием (парламентом) Беларуси.

Лукашенко: "Наша планета скатывается в пропасть"

События 2020 года дают повод "заявить о безальтернативной роли сильного государства в жизни нации", сказал Лукашенко в самом начале своего послания. После этого он перечислил целый ряд мировых конфликтов и факторов, ведущих, по его мнению, к нестабильности мировой экономической и политической обстановки, — от пандемии коронавируса и гонки вооружений и вплоть до конфликта между Индией и Пакистаном. "Наша планета постепенно, но уверенно скатывается в пропасть. Кажется, что зажжешь спичку, — и планета взорвется", — резюмировал белорусский президент.

Перейдя к ситуации внутри страны, он особо отметил достижения белорусов в борьбе с COVID-19 и обеспечении стабильности производства, "даже в условиях пандемии". По словам Лукашенко, за первое полугодие 2020 года ВВП Беларуси сократился всего на 1,7 процента, что существенно меньше, чем в некоторых других странах, например Германии и Испании.

Говоря о планах развития белорусской экономики в следующую пятилетку, Лукашенко заявил, что Беларусь должна "взять хороший пример с советских времен", а также воспользоваться опытом Китая, у которого есть хорошие планы "и железобетонная дисциплина".

Как в Беларуси победили коронавирус

"Мы справились с этой бедой, кто не слеп, тот будет это видеть", — заявил Лукашенко, добавив, что справиться с кризисом удалось в том числе потому, что "вертикаль власти работала слаженно", "президент координировал работу правительства и регионов", а "врачи вертелись, как могли". "Сегодня все страны признают, что мы поступили правильно", — заявил Лукашенко.

При этом Лукашенко особенно отметил заботу о людях старшего поколения, проведя параллели с другими странами: "Вы же видите — на Западе, пока приедут врачи, нет ни одного живого человека в доме престарелых".

В целом же, по мнению Лукашенко, в вопросе сохранения здоровья "необходимо поставить во главу угла свежий воздух и занятия спортом". "Это говорит вам человек, который сам через это прошел. Будете сидеть дома — будете болеть всегда", — подчеркнул он.

Лукашенко об отношениях Беларуси с Россией

Говоря об отношениях с РФ, Лукашенко заявил, что Россия всегда будет союзником Беларуси, "кто бы ни был у власти в Беларуси или России". "Это глубоко внутри наших народов, даже несмотря на то, что Россия братские отношения с нами поменяла на партнерские. Напрасно", — добавил Лукашенко.

В ходе послания он также несколько раз позитивно отозвался о "друге Беларуси" Китае, который "рассчитывает на стабильность своего друга". При этом, однако, указал, что Беларусь выступает за "многовекторную, предсказуемую внешнюю политику" и "не дружит с кем-то против кого-то".

Обращение президента Беларуси к народу и Национальному собранию

Обращение президента к парламенту в Беларуси — конституционная обязанность главы государства. В последние годы Лукашенко выступал с этим обращением в апреле-мае. Однако в нынешнем году на субботнике 25 апреля он сообщил, что отложил уже подготовленное послание, так "очень много вопросов, на которые сегодня трудно дать ответ или ответа нет вообще".

"В том, что послание отложено, нет никакой конспирологии. Мероприятие было запланировано на середину апреля, но без конкретной даты. Как только готово было бы послание и оно соответствовало бы духу сегодняшнего дня, оно бы прозвучало в середине апреля. Но ситуация с коронапсихозом, инфекциями, а потом объявленной пандемией разительно изменила ситуацию не только в нашей стране, но и во всем мире", — пояснил тогда Лукашенко. Позже он заявил, что пандемию в стране победили, а он сам перенес заражение коронавирусом "на ногах".

Путаница с датой выступления Лукашенко перед парламентом

24 июля Лукашенко специальным указом назначил внеочередную сессию Палаты представителей и Совета республики на 3 августа. Выступление было анонсировано в государственных СМИ и на сайтах обеих палат парламента, однако 2 августа пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт заявила в интервью агентству БЕЛТА, что послание изначально планировалось на 4 августа.

Нынешнее обращение Александра Лукашенко прошло в необычной обстановке. Вместо парламентского Овального зала Дома правительства, где Лукашенко всегда выступал с посланием, оно состоялось во Дворце Республики, в котором собрались не только белорусские законодатели, но более расширенная аудитория.

3 августа Telegram-канал "Пул Первого", который связывают с пресс-службой Лукашенко, сообщил, что на выступление президента пригласили более 2,5 тысяч человек со всей Беларуси. Таким образом, по количеству приглашенных мероприятие оказалось сопоставимо с Всебелорусским народным собранием — форумом сторонников Лукашенко, на котором он обычно выступает накануне президентских выборов. В 2020 году такое собрание не созывалось.

Ранее Лукашенко заявил, что логичным совместить послание президента со своей предвыборной программой. Выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа.