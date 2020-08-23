Лукашенко назвал разбежавшимися крысами участников протеста

Президент Белоруссии Александр Лукашенко презрительно отозвался о протестующих в воскресенье в Минске.

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"Как крысы разбежались", -заявил Лукашенко в видео, которое опубликовало госагенство БелТА.

В видео Лукашенко летит в вертолете над Минском и просит пилотов подлететь ближе к проспекту у Дворца независимости.

Затем у Лукашенко спрашивают: "Где они?", имея в виду протестующих. Он отвечает: "Убежали. Они узнали, что ответ будет жарким".

Белорусского лидера, предположительно, сопровождает его младший 15-летний сын Николай в военной амуниции и с автоматом в руках.

Как видно на видео, опубликованном госагентством БелТА и близким к пресс-службе президента Telegram-каналом "Пул первого", в вертолете и после высадки Лукашенко на территории Дворца независимости рядом с ним находится молодой человек, который очень похож на его младшего сына Николая. На нем также военная экипировка: бронежилет, каска, одежда цвета хаки и рюкзак. В руках он держит оружие, предположительно, автомат.