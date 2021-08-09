Лукашенко назвал условие для признания Крыма российским
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время "Большого разговора с президентом" назвал условие для того, чтобы он признал вхождение Крыма в состав России, сообщает портал телеканала "Дождь". Пресс-конференцию транслировал РБК.

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"Володя Соловьев все время кричит: „Когда Лукашенко Крым признает?" Я ему отвечаю публично: когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию, за мной дело не заржавеет. Хоть меня многое связывает — Будапештская декларация, помните, мы ее подписывали? Но я и через это переступлю. Украина… видите что творит? У меня руки развязаны — и Крым, и все остальное", — заявил Лукашенко.

Он добавил, что власти Украины были возмущены визитом президента Беларуси в Крым. При этом авиасообщение между Беларусью и Украиной приостановлено, и через Киев он бы туда полететь не смог, заметил Лукашенко. "Безумцы", — подытожил президент.

Крым вошел в состав России по результатам референдума в марте 2014 года. Украина, Евросоюз, США и многие другие страны не признали референдум законным.

Беларусь также не признала присоединение полуострова. Президент России Владимир Путин объяснял это тем, что Лукашенко не хочет портить добрососедские отношения с Киевом.

В конце мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью после того, как в Минске принудительно посадили самолет с экс-редактором оппозиционного телеграм-канала NEXTA Романом Протасевичем. После посадки Протасевича арестовали, его обвиняют в организации массовых беспорядков, он внесен в список террористов в Беларуси.

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