Лукашенко назвал условия своего ухода с поста президента Беларуси

Правящий Беларусью 26 лет Александр Лукашенко обозначил возможный путь своего ухода из власти. "Главное условие — в стране мир, порядок, никаких протестных действий, высказывать мнение в рамках закона", — заявил он, выступая на открытии VI Всебелорусского народного собрания (ВНС) в четверг, 11 февраля.

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Вторым условием он назвал предоставление гарантий нынешним руководителям государства. "Если сложится так, что к власти придут не те, то вторым пунктом запишем, что ни один волос со сторонников нынешнего президента упасть не может", — отметил он и предложил в этой связи наделить Всебелорусское народное собрание конституционными полномочиями. По его словам, ВНС должно стать "стабилизатором на переходный период". "Мы должны иметь четкую подстраховку, чтобы не потерять страну", — добавил Лукашенко.

Референдум по проекту Конституции

Кроме того, он заявил о необходимости подготовить в течение нынешнего года проект новой конституции и в и в начале 2022-го вынести его на референдум. После этого, по его словам, придется изменить ряд законов. "Я уверен, что мы способны это сделать в течение будущего года. Тогда ответ на главный вопрос — когда, когда он уйдет — решится. Но это надо сделать спокойно, не наломав дров, о чем нас предупреждают люди", — заявил Лукашенко.

В своей длившейся 3 часа 40 минут речи Лукашенко заявил о попытке мятежа в стране. "Цветная революция в Беларуси была невозможна. Поэтому, опираясь на определенные внутренние силы, была предпринята попытка не цветной революции, а мятежа по принципу блицкрига. Блицкриг не удался. Мы удержали свою страну. Пока", — указал он.

Всебелорусское народное собрание в Минске открылось с выступления Лукашенко pic.twitter.com/R6Ek8imOC9 — DW на русском (@dw_russian) February 11, 2021

Лукашенко уверен, что 2021 год станет определяющим

По мнению Лукашенко, цель оппонентов властей доподлинно не известна, а также невозможно прогнозировать, что они предпримут в дальнейшем. Вместе с тем понятно, что от Минска они просто так не отстанут, "потому что задействованы очень мощные силы, и проиграть в этой войне им вроде бы не с руки", отметил он. При этом нынешний год станет в этой борьбе определяющим, уверен белорусский правитель.

Лукашенко также прокомментировал социологические исследования, проведенные в преддверии ВНС и сообщил, что получил немало негативной информации. По его словам, она важна ему больше, чем позитивная.

Кроме того, он подчеркнул единство в отношении к массовым протестам с российским руководством и президентом РФ Владимиром Путиным и поддержал жесткие действия Москвы в отношении демонстрантов. По словам Лукашенко, есть планы "раскрутить, а потом, возможно, синхронизиовать протесты" в двух странах.

Лукашенко планирует встретиться с Путиным в 20-х числах февраля, по данным "Коммерсанта", чтобы обсудить новый кредит для Беларуси на сумму не менее 3 млрд долларов. А пока выступает с речами на Всебелорусском народном собранииhttps://t.co/uzDuqGbJ0V pic.twitter.com/YEa8Qw04vS — DW на русском (@dw_russian) February 11, 2021

О письме фон дер Ляйен, "ошалевшем мире" и жупеле

Лукашенко уверен, что Евросоюз признает его легитимность, поскольку в недавнем письме, полученном им от председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен он, по его словам, был назван "президентом Республики Беларусь, его превосходительством". "Пишут одно, а на Западе приветствуют других. Могли написать экс-президенту, бывшему президенту или белорусскому народу. Тем не менее я благодарен, что они понимают, кто в доме хозяин", — отметил он.

Одновременно он указал, что минувший год был трудным для всего человечества. "Можно честно и открыто сказать: мир ошалел", — отметил Лукашенко. При этом он указал, что многие государства от идеи глобального развития "перешли к стратегии национального выживания". "Как только появился этот жупел в виде пандемии, все скукожились, все замкнулись. И плевать на друзей и на соседей. Все закрыли свои границы. Так где же этот глобализм?" — заявил он.

При этом Лукашенко призвал "не верить тому, что говорят". "Демократия, глобализм и прочее. Это — чтобы мозги дурить людям в мире. Это делают несколько государств для того, чтобы господствовать в мире. И как только ситуация хоть чуть-чуть изменится, они мгновенно изменят свою политику. Так и случилось", — цитирует его слова агентство "БелТА".

Между тем Беларусь, по мнению находящегося с 1994 года у власти Лукашенко, играет неизменную роль "донора стабильности" и является "последним действительно суверенным государством в Европе". "Может быть, и по этой причине страдаем. В этом основной вопрос, вокруг этого идет борьба", — сказал он, заявив, что в настоящее время идет "жесточайшее сражение" среди глобальных геополитических игроков за вовлечение Беларуси в сферу своего влияния.

Оппозиция считает целью ВНС легитимацию власти Лукашенко

VI Всебелорусское народное собрание (ВНС) проходит в Минске 11 и 12 февраля. На мероприятии присутствуют около 2700 человек — депутаты, представители провластных общественных организаций и трудовых коллективов. Участники планируют подвести итоги пятилетки и рассмотреть программу социально-экономического развития на 2021-2025 годы.

Белорусская оппозиция выступает против проведения ВНС, считая его целью легитимизацию власти Лукашенко. В качестве альтернативы данному мероприятию находящийся на пределами Беларуси оппозиционер Валерий Цепкало объявил о создании Белорусского демократического форума. На этой интернет-платформе, граждане могут высказать мнение по различным темам или инициировать обсуждение новых вопросов. Между тем оппозиционный Telegram-канал Hexta Live призвал жителей Беларуси выйти на новые протесты в дни проведения ВНС.

Согласно результатам опроса, проведенного аналитическим центром Chatham House, большинство белорусов не считают, что ВНС представляет всех жителей страны. Кроме того, большинство респондентов не согласны с тем, что данное мероприятие является эффективным способом диалога власти и ее оппонентов. При этом лишь четверть участников опроса смогла назвать цель ВНС. "Распространено убеждение, что ВНС — это карманная структура, существующая для продвижения интересов Лукашенко. Это приводит к недоверию и нежеланию делегировать этому органу любые полномочия", — пояснили авторы опроса.

Протесты в Беларуси продолжаются полгода

В Беларуси уже полгода продолжаются акции протеста, начавшиеся в день президентских выборов 9 августа, по итогам которых ЦИК объявил о победе Лукашенко с результатом более 80 процентов. Демонстранты обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых и честных выборов. Кроме того, протестующие выступают за освобождение политзаключенных и прекращение произвола силовиков. Представители оппозиции сформировали Координационный совет (КС) для передачи власти, однако в итоге все члены президиума КС были либо арестованы, либо оказались за границей.

