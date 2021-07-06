"Лукашенко не терпит конкуренции". Что говорят политики ЕС о приговоре Бабарико

Виктор Бабарико стал одним из первых политзаключеннных, пострадавших от режима Лукашенко, заявил DW постоянный докладчик Европарламента по Беларуси Пятрас Ауштрявичюc.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Я уже давно не жду ничего хорошего от режима Лукашенко и от него самого. Он не терпит никакой конкуренции", — так прокомментировал приговор Виктору Бабарико постоянный докладчик Европарламента (ЕП) по Беларуси Пятрас Ауштрявичюс, который взял шефство над ним после ареста в мае 2020 года. Суд в Минске во вторник, 6 июля, приговорил экс-претендента на пост президента Беларуси к 14 годам лишения свободы по обвинению в коррупции. "Виктор Бабарико стал серьезным конкурентом, который нанес огромный удар по авторитету Лукашенко и сказал, что могут быть независимые кандидаты, которые имеют другое мнение о будущем страны", — сказал Ауштрявичюс.

"Преступление" Бабарико заключалось лишь в том, что он "открыто высказал свое мнение, попытался стать соперником Лукашенко на выборах", отметил депутат Европарламента. "Мы имеем дело с диктаторским режимом и с личностью, которая ненавидит других и думает только о себе и своей семье, то есть о семье Лукашенко", — отметил он. По словам Ауштрявичюса, Бабарико "стал своеобразным символом, политзаключенным наряду с Николаем Статкевичем и Павлом Севериницем, которые первыми пострадали от Лукашенко". "Мы будем напоминать всему мировому сообществу, что Виктор Бабарико является политическим заключенным, что это стыд и срам для официального Минска", — заявил постоянный докладчик Европарламента по Беларуси.

Докладчик ЕП по Беларуси: Санкции ЕС не нанесли реального вреда Лукашенко

Ауштрявичюс выступил в поддержку санкций ЕС, поэтапно введенных против режима Лукашенко в ответ на подавление протестов после президентских выборов. При этом, по мнению парламентария, даже последние четвертый и пятый пакет санкций "остались символическими и не нанесли реального вреда этому режиму, который и дальше борется против своего народа". По мнению политика, ситуация в Беларуси постоянно ухудшается: "Торговля мигрантами, которой занялся Лукашенко, … это международное преступление, которое совершает государство Беларусь". Евросоюз будет вынужден ужесточать санкции против режима в Минске, и это может произойти уже к концу лета, считает Ауштрявичюс.

"Закрыв свои рынки, закрыв свою инфраструктуру, мы, наверное, нанесли бы этому режиму серьезный удар. И тогда разговор с ним бы пошел совсем по-другому, тогда и диалог с демократической оппозицией мог бы начаться. В экономическим плане мы должны ужесточать меры. Только говоря на таком языке, мы заставим режим понять, что допущенные им ошибки следует исправлять", — заявил DW постоянный докладчик Европарламента по Беларуси.

Депутат бундестага: Надеюсь, нам удастся добиться освобождения Бабарико

"Надеюсь, что в среднесрочной перспективе нам удастся добиться его освобождения", — заявил DW депутат бундестага от СвДП Петер Хайдт (Peter Heidt) о приговоре Виктору Бабарико. Немецкий парламентарий также взял символическое шефство над Виктором Бабарико, чтобы "поддержать его и четко дать понять правительству Лукашенко, что мы следим за ситуацией и что они не могут просто так сажать в тюрьму кого угодно". По словам Хайдта, в Беларуси, к сожалению, нет свободной юстиции, независимых судов.

Говоря о поддержке политзаключенных и в целом демократического движения в Беларуси, депутат бундестага напомнил, что Евросоюзу удалось санкциями оказать давление на режим Лукашенко. "Я думаю, что экономические санкции дадут результат. Но нам нужно терпение", — сказал Хайдт.

По мнению депутата, Европа должна вести предметный диалог с Россией, в том числе и о происходящем в Беларуси: "Мы должны объяснить Путину, что он должен вернуться к диалогу с Европейским Союзом и западными партнерами, с США". Хайдт выразил надежду, что "в среднесрочной перспективе нам удастся вернуться за стол переговоров с Путиным. Он — ключ к тому, чтобы в Беларуси что-то поменялось".

"Без поддержки России события в Беларуси были бы невозможны"

В том, что без поддержки России нынешние события в Беларуси были бы невозможны, уверен и депутат бундестага, социал-демократ Карл-Хайнц Бруннер (Karl-Heinz Brunner), взявший шефство над сыном Бабарико Эдуардом, который тоже почти год находится в предварительном заключении. "Для Владимира Путина Беларусь — это не инструмент давления, а просто-напросто возможность вернуть в свою сферу влияния, в сферу влияния Российской Федерации еще одну страну , то есть восстановить старый Советский Союз", — заявил DW Бруннер.

По его мнению, в Беларуси открыт новый, темный отрезок истории — положение неправительственных организаций, гражданского общества драматично. "Они подвергаются преследованиям только для того, чтобы Лукашенко мог удержаться у власти", — говорит политик. Что касается Эдуарда Бабарико, то в этом случае, по словам депутата, речь идет о преследовании по принципу коллективной ответственности, которое практиковалось в гитлеровской Германии. По мнению Бруннера, цель ареста Эдуарда Бабарико заключалась лишь в том, чтобы "оказать давление (на его отца. — Ред.) и продемонстрировать всесилие государства".

Говоря о санкциях ЕС против режима Лукашенко, Бруннер заявил, что "в настоящий момент мы делаем достаточно". "Потому что нам надо помнить — при всех санкциях, которые мы применяем, не должно пострадать гражданское население, нельзя, чтобы простым людям пришлось страдать еще больше. И поэтому так сложно в вопросах санкций найти верный баланс", — считает немецкий политик.