Лукашенко обсудил с Путиным ситуацию в Белоруссии
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом пишет "БелТа" со ссылкой на пресс-службу главы республики.

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"Президенты обсудили ситуацию, которая складывается внутри и вокруг Республики Беларусь", — сказано в публикации.

Ранее белорусский лидер заявил, что намерен обсудить с Путиным ситуацию в Белоруссии, так как происходящее в республике касается всего пространства Союзного государства.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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