Лукашенко обвинил ЕС в невыполнении обещаний по урегулированию кризиса на границе

Правитель Беларуси Александр Лукашенко обвинил Европейский Союз и власти Германии в невыполнении обязательств по урегулированию ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе. Европейская сторона отказывается взаимодействовать с Минском и не идет на контакт, заявил Лукашенко в понедельник, 22 ноября, на встрече с губернатором Гродненской области Владимиром Караником.

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Лукашенко утверждает, что "контактные лица" в ЕС отвечают отказом на просьбы министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея сотрудничать в урегулировании кризисной ситуации, ссылаясь на занятость. Непризнанный Евросоюзом правитель Беларуси также заявил, что попросил и.о. канцлера ФРГ Ангелу Меркель забрать в Германию около 2000 беженцев из лагеря на границе с Польшей. Меркель якобы пообещала рассмотреть эту проблему на уровне ЕС, но этого не происходит, утверждает он.

Александр Лукашенко также пригрозил закрыть представителям ЕС въезд в Беларусь. "Им нечего здесь делать. Потому что это будет то же самое, что с этими вот международными визитерами. Приедут покрасоваться. Мы сами справимся с этими людьми, если их Германия не заберет к себе. А куда деваться? Нам деваться некуда. Но мы должны требовать от немцев, чтобы они их взяли", — цитирует его слова государственное агентство БелТА.

Польша готова оплатить возвращение мигрантов

Между тем накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил готовность Варшавы оплатить возвращение мигрантов, находящихся у границ его страны, на родину. "Мы готовы в любой момент оплатить возвращение мигрантов в их страны", — заявил он после переговоров с эстонской коллегой Каей Каллас. По словам Моравецкого, Польша обсуждает эту тему по дипломатическим каналам с руководством Ирака и других ближневосточных государств, но белорусские силовики препятствуют возвращению находящихся на границе мигрантов в свои страны.

На прошлой неделе Меркель дважды звонила Лукашенко, несмотря на критику такого шага как в Германии, так и в других странах ЕС. По словам официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта, цель заключалась в том, чтобы улучшить тяжелую гуманитарную обстановку на месте, но телефонные звонки не были "актом легитимации" Лукашенко.

ЕС также направил 700 тысяч евро в качестве гуманитарной помощи находящимся в Беларуси мигрантам и заявил, что готов увеличить эту сумму, если будет обеспечен допуск гуманитарных организаций к пострадавшим.

Гибридная атака на Евросоюз

Увеличившийся поток мигрантов из стран Ближнего Востока в страны Евросоюза наблюдается с мая 2021 года. Тяжелее всего обстановка в Польше, Латвии, Литве и Эстонии. Мигранты пытаются через Беларусь попасть на территорию этих стран. Европейские лидеры обвиняют Лукашенко в гибридной атаке на Евросоюз в отместку за введенные против Минска санкции.

Лукашенко допустил, что белорусы помогли мигрантам попасть на территорию ЕС. "Я говорил, что не собираюсь силой удерживать мигрантов на границе или уводить их силой… Я не буду останавливать их, потому что они едут не в мою страну, а в вашу", — подчеркнул он в интервью британской медиакомпании BBC 19 ноября. Самая тяжелая ситуация в ноябре сложилась на польско-белорусской границе. 8 ноября к границе с Польше со стороны Беларуси подошли несколько тысяч мигрантов. С тех пор они предпринимают многочисленные попытки перехода границы.