Лукашенко объявил Белоруссию ядерной державой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в субботу официально открыл первую в стране атомную электростанцию БелАЭС в Гродненской области. Несколькими днями ранее, 3 ноября, первый энергоблок станции был включен в объединенную энергосистему Белоруссии. "Исторический момент — страна становится ядерной державой", — заявил Лукашенко, слова которого приводит госагентство БелТА.

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Министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич сообщил, что ежегодно на БелАЭС будет производиться около 18 млрд кВт-ч. Реактор первого энергоблока работает на мощности 40%. Запуск атомной станции позволит замещать около 4,5 млрд кубометров природного газа в год, а валютная нагрузка на бюджет снизится более чем на 500 млн долларов.

По словам министра, срок эксплуатации станции составляет 60 лет с возможностью продления до 100 лет. На БелАЭС будут работать свыше 2,5 тыс. человек, около 60 из них — специалисты из России и Украины с опытом работы на атомных станциях.

"Запуск станции послужит импульсом для привлечения в страну самых передовых технологий. И не только в энергетику. Но и в развитие электротранспорта, создание новых электроемких производств, инновационных направлений в науке и образовании", — сказал Лукашенко.

По его словам, Белоруссия имеет шансы раньше других стран перейти на электротягу, если создаст свою батарею для электротранспорта. "Мы очень продвинулись. Надо с россиянами тут тоже скооперироваться", — добавил он. Ввод первого энергоблока в промышленную эксплуатацию планируется в первом квартале 2021 года. Второй блок должны запустить в 2022 году.

Электростанция строилась с 2011 года по российскому проекту и на российской кредит вблизи города Островец в Гродненской области, недалеко от границы с Литвой, которая еще несколько лет назад объявила БелАЭС угрозой национальной безопасности.

4 ноября литовский МИД направил Минску ноту протеста, призвав остановить запуск электростанции, пока на ней не будут обеспечены стандарты ядерной безопасности и природоохранные требования. "Литва осуждает безответственные действия Белоруссии, которые увеличивают ядерную и природоохранную угрозы не только для самой Белоруссии или Литвы, но и для всей Европы", — говорится в заявлении, которое цитирует ТАСС.

Лукашенко считает подобные обвинения "простой завистью и конкуренцией". "Эти соседи отстали от нас на 10 лет в строительстве [АЭС]. Опередили мы их, так признайте это. Они тоже имеют свои достижения, мы им завидуем, но не мешаем", — сказал он. По мнению президента, Литва стала выступать против БелАЭС под воздействием внешнего вмешательства.

"Из Евросоюза подтолкнули, давайте, бомбите: "Станция небезопасная, станция такая-сякая". И пошло-поехало. А почему? Потому что мы — конкуренты сегодня, конкуренты западным странам, им не нужна эта станция, как и не нужна мирная, спокойная Беларусь", — сказал Лукашенко.

По его мнению, в скором времени белорусы осознают, "какой подвиг совершили при поддержке старших братьев". "Я так уже не в шутку, а полушутя говорю о том, что коль научились, то надо и вторую станцию построить. К тому времени мы увидим, насколько эффективна нынешняя станция, насколько она безопасна и не будет вызывать столько нареканий не только у наших соседей, но и у отдельных сомневающихся в нашей стране", — добавил Лукашенко.

Пока БелАЭС будет работать только на внутренний рынок и Россию. В сентябре основные импортеры — Латвия, Литва и Эстония — договорились не покупать белорусскую электроэнергию. Исключить поставку белорусской энергии через Россию должна система проверки происхождения электроэнергии.

В конце октября компания-оператор энергосетей Литвы Litgrid заявила, что с момента включения БелАЭС в национальную энергосеть пропуск электроэнергии из Белоруссии через литовские сети прекращается. Лицензии на импорт такой энергии будут аннулированы. Помимо стран Балтии о намерении присоединиться к бойкоту заявляла и Польша.

В этих условиях остается открытым вопрос, как Минск будет отдавать России кредит на строительство станции. "На сегодняшний день вообще нет желающих покупать эту электроэнергию. Ни одна из сопредельных стран не выразила желание покупать электроэнергию, это такая специфическая сфера, где нельзя запаковать в контейнеры и отправить на другой конец света", — прокомментировал BFM.ru белорусский экономист Леонид Фридкин. При этом в Белоруссии еще до ввода БелАЭС отмечался профицит электроэнергии, теперь же ее станет еще больше.