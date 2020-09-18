Лукашенко объявил о закрытии границ с Западом. А что на самом деле?

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко, чью легитимность с ноября отказывается признавать Европарламент, накануне сообщил сенсационную новость о закрытии границ с Литвой и Польшей. Однако пограничники говорят, что граница открыта.

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Что сказал Лукашенко





На фоне продолжающихся, хотя и в меньших масштабах акций протеста Лукашенко накануне вечером приехал на женский форум "За Беларусь". Он проходил в спортивном комплексе "Минск-арена", рядом с которым в минувшие выходные лицом к лицу стояли силовики и манифестанты, требующие его отставки. Лукашенко выступил с речью.

"Мы вынуждены отвести войска с улиц, как я уже говорил, пол-армии поставить под ружье и закрыть госграницу с Запада, прежде всего с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему нашему сожалению, с нашей братской Украиной. Я вынужден в последние дни вместе с президентом России и министром обороны отстроить общую защиту союзного государства. И мы активизировали давно запланированные военные учения, которые проходят сегодня на западе нашей страны — "Славянское братство — 2020". А также нами принято решение, чтобы провести эти учения в связи с острой ситуацией в два этапа", — сказал он.

СМИ обратили внимание на первую часть выступления и выпустили "молнии" с заголовками о том, что Беларусь закрывает границу с Западом. Хотя трактовать слова Лукашенко можно было и иначе — он направил войска, чтобы закрыть западное направление, откуда, по его мнению, исходит угроза его власти.

За несколько часов до выступления Лукашенко в Минске в Брюсселе принял резолюцию с призывом ввести жесткие санкции против представителей властей Беларуси. Европарламент присоединился к официальной позиции ЕС о том, что президентские выборы в августе были сфальсифицированы. Исходя из этого, он "не признает Александра Лукашенко президентом Беларуси после того, как его нынешний срок пребывания в должности истечет". Срок президентских полномочий Лукашенко истекает 5 ноября.

А что пограничники?



Передав слова Лукашенко на ленты, информационные агентсва начали звонить пограничникам — с обеих сторон границы. Сначала на места.

Польско-белорусская граница работает в штатном режиме, заявил в четверг вечером РИА Новости представитель Надбужаньского отдела Пограничной стражи Польши.

"С нашей стороны в данный момент пропуск граждан и транспорта осуществляется в штатном режиме. Что там с белорусской стороны — мы не знаем", — сказал собеседник агентства.

Глава Службы охраны госграницы Литвы Рустам Любаев сказал изданию Tut.by, что движение между Литвой и Беларусью проходит в прежнем режиме, информация о возможных изменениях или ограничениях со стороны Беларуси не поступала.

"Я только что говорил с руководством постов, пока движение не закрыто. Для нас эта информация неожиданная, мы пытаемся связаться с белорусскими коллегами, у нас есть каналы для обмена информацией, но пока я не могу эту информацию ни подтвердить, ни опровергнуть", — пояснил он.

Глава Службы охраны госграницы также сообщил, что связался с коллегами из польской пограничной службы, которые тоже ничего не слышали об изменениях на границе с Беларусью. В МИД Польши позже заявили, что граница с Беларусью не закрыта.

В Сморгонской пограничной группе с белорусской стороны границы порталу Onliner сообщили, что информации о закрытии границы с Литвой к ним не поступало. О том же заявили в пунктах пропуска Гроднеснкой пограничной группы, пишет портал.

В пятницу ситуацию прокомментировал официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский.

"Охрана государственной границы Беларуси осуществляется в усиленном варианте пограничной службы и пограничного контроля с применением тактических резервов. Все меры предпринимаются с учетом складывающейся обстановки на каждом конкретном направлении", — цитирует его Tut.by.

Из его слов следует, что речи о закрытии границ с Западом, то есть с Польшей и Литвой, куда в последнее время вынуждены были перебраться многие противники Лукашенко, в том числе его соперница на выборах Светалана Тихановская, не идет. Пункты пропуска осуществляют оформление на въезд и на выезд в пределах пропускной способности, сообщил представитель белорусской погранслужбы.

"Проверяют, но медленно, как черепахи"



Что касается Запада, то в пятницу ситуация в Беларуси станет одной из тем встречи канцлера Германии Ангелы Меркель с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Кроме того, Беларусь обсудят на заседании Совета по правам человека ООН в Женеве, передает DW.

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в свою очередь напомнил, что до заявления о закрытии границ Лукашенко обещал перенаправить грузовые потоки, который идут в литовский порт, в Россию. "Я думаю, и сейчас надо подождать, посмотреть, что это значит, — приводит его слова Tut.by. — Были заявления, что пол-армии брошено на охрану границ с Западом, кажется, что отсюда кто-то угрожает, кто-то собирается нападать. Это реакция на ситуацию неадекватного человека".

Глава Литовской национальной ассоциации автоперевозчиков Linava Ромас Аустинскас при этом пояснил, что белорусские пограничники уже пару дней тщательно проверяют машины: "Досмотр автомобилей активизировался. Ставят под рентгены, дольше проверяют. С правовой точки зрения мы не можем выразить претензии. Проверяют, но медленно, как черепахи".