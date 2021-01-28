Лукашенко оценил число своих противников в Белоруссии в 500 тысяч человек

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что большинство жителей страны голосуют за него и лишь примерно 500 тыс. белорусов не хотят видеть его на президентском посту.

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"Мы знали, что есть люди, их было немало - полмиллиона. Они и раньше (примерно столько) не голосовали за действующего президента. Точно так произошло и в последние выборы. Но надо ж понимать, что около 6 млн человек проголосовали за действующую власть, за действующего президента", - заявил Лукашенко на совещании по вопросам совершенствования законодательства в четверг.

Он призвал считаться с мнением большинства. Причем, по его словам, все больше людей заявляют о своей позиции в поддержку действующего президента и власти.

"И в упрек мне ставят... передайте президенту, чтобы он больше не говорил, что не хочет быть президентом. Я это услышал, молчу. От этого мое мнение не поменялось, но говорят люди, мои сторонники, которые поддержали нас", - заметил Лукашенко.

Он также заявил, что представителей оппозиции могут пригласить на Всебелорусское народное собрание. "Делегаты избраны, но, если кто-то из политических, оппозиционных - тот, кто хочет разговаривать во имя страны, - мы их пригласим, мы же договорились. Нам скрывать нечего. Общество должно знать нашу позицию", - сказал Лукашенко.

Всебелорусское собрание

Всебелорусское народное собрание в 2021 году пройдет в шестой раз - 11-12 февраля. Первое такое мероприятие состоялось в октябре 1996 года перед референдумом о внесении изменений в Конституцию.

С тех пор такие собрания проходят каждые 5 лет, чтобы утвердить программу социально-экономического развития на следующую пятилетку.

Такие собрания прошли в 2001, 2006 и 2010 годах незадолго до президентских выборов. Пятое Всебелорусское народное собрание состоялось летом 2016 года, после выборов президента.

Протесты в Белоруссии

В Белоруссии уже почти полгода продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, состоявшихся 9 августа 2020 года. Победителем был объявлен Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция считает результаты выборов сфальсифицированными. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов. Белорусские силовики жестоко подавляют акции протеста, в связи с чем акции сменили формат, переместились во дворы и проходят в разных районах Минска.