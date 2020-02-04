Лукашенко оценил ежегодные выплаты по российским кредитам в $1 млрд

Белорусская сторона платит России за пользование ранее выданными кредитами по $1 млрд в год и не просит "никаких денег", а предлагает "честное, прозрачное и искреннее" двухстороннее сотрудничество. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТА.

Соединенные Штаты платят России "1,5% за то, что они там валюту держат", а Белоруссия — от 4 до 6%, указал Лукашенко: "Счастье нам подарили — $1 млрд ежегодно мы России платим. Они удачно разместили свои деньги".

Президент заметил, что Минск не просит у Москвы никаких денег, поскольку "кредиты им заплатили за прошлый год, не перекредитовывались". По его словам, Минск готов восстановить сотрудничество, однако Россия хочет "по-византийски по голове ударить и наклонить".

"Мы готовы сотрудничать. Но это должно быть честно, прозрачно и искренне. Не просим ничего дополнительно к тому, как они работают на Западе", — пояснил Лукашенко. Он также отметил, что Россия предлагает установить для республики цену $127 за 1 тыс. куб. м газа, хотя в Европу он продается только до $100. "Мы тоже видим, что в мире происходит, и считать умеем. Поэтому не надо кричать, что вы нас кормите", — сказал президент.

Он также указал, что при выкупе "Белтрансгаза" в 2011 году Россия пообещала за пять лет вывести цену поставляемого газа до внутрироссийской, однако это не было сделано. "Зачем же вы нас обманываете? Притом не обманываете, а думаете, что мы это забыли", — возмутился Лукашенко.

Лукашенко отметил, что сегодня Россия продает Белоруссии сырья и товаров на $9 млрд больше, нежели покупает. "Так кто кого кормит? Специалисты это понимают", — сказал он. Вместо того, чтобы выстраивать честные отношения, "пропаганда настраивает россиян против батьки Лукашенко и Белоруссии". "Зачем им это надо? Ушли те времена, когда кричали, что Лукашенко схватит шапку Мономаха", — заявил глава государства.

Белоруссия, по данным на 2019 год, была крупнейшим должником России. На 1 июня 2019 года, по данным Минфина республики, задолженность составляла $7,55 млрд. С 2012 года долг Белоруссии перед Россией вырос в два раза.

Три года назад Белоруссия получила от России кредит в $700 млн сроком на десять лет. В распоряжении российского правительства указывалось, что средства выделяются "в целях дальнейшего укрепления дружественных отношений" и для погашения кредитов, которые были выданы ранее. В 2014 году на строительство АЭС в Гродненской области Россия выделила Белоруссии кредит на 15 лет в $10 млрд (90% от стоимости контракта), оставшиеся 10% были дополнительно прокредитованы Внешэкономбанком по просьбе белорусской стороны.

В июле 2018-го заместитель премьер-министра Белоруссии Василий Матюшевский сообщил, что Белоруссия ведет с Россией переговоры о предоставлении ей нового кредита. Речь шла о выдаче в 2019 году $1 млрд. По словам главы российского Минфина Антона Силуанова, в эту указанную Минском сумму включены все долги перед Россией и Евразийским фондом стабилизации и развития (ЕСФР).

В конце декабря прошлого года Россия и Белоруссия не смогли договориться об условиях поставок нефти. С 1 января Москва прекратила поставки (в "Татнефти" заявили, что не получали соответствующих заявлений о продлении), а Минск временно приостановил экспорт нефтепродуктов. Лукашенко поручил искать альтернативы российскому топливу. Сейчас белорусские власти ведут переговоры о поставках нефти из Казахстана, США, Саудовской Аравии и ОАЭ. Более положительная ситуация развивается по газу — в декабре "Газпром" продлил контракт с Минском, по которому в январе и феврале поставляет республике ресурсы по старой цене в $127 за 1 куб. м. Тогда же "Газпром" и "Газпром трансгаз Беларусь" заключили договор на транспортировку газа через Белоруссию до 2021 года. Лукашенко на последней встрече с Владимиром Путиным отмечал, что в случае интеграции Минску не нужны дешевые энергоресурсы, поэтому он готов покупать газ у России и по $200.