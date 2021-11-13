Лукашенко описал отношения с Путиным словами "ты дворовый, а я уличный"
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что его и президента России Владимира Путина связывают "братские, теплые отношения". Об этом он заявил в интервью журналу "Национальная оборона".

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"Мы с ним на "ты" всегда. <…> Мы похожи чем? Мы, когда сидим за столом, я говорю: "Слушай, я вот иногда думаю, почему мы практически одинаково воспринимаем реальную действительность?". Философским языком говоря… Я говорю: "Ты дворовый, а я уличный. То есть мы пришли оттуда, с самого низа". Он говорит: "Точно", — рассказал Лукашенко.

По словам президента Белоруссии, он и Путин "увидели эту жизнь" и у них были "одни ценности".

"Поэтому мы одинаково воспринимаем эту действительность. Да, мы можем где-то по-разному, в силу каких-то обстоятельств, перемалывать эту действительность и делать соответствующие выводы", — отметил он.

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