Лукашенко описал передачу власти новому поколению

Новое поколение политиков нельзя просто пустить во власть, считает Лукашенко. Их нужно «поставить на рельсы», подтолкнуть и контролировать, помогая советами, сказал он. Поэтому переход власти нужен постепенный.

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Действующая власть должна передавать страну новому поколению, приводить к власти новых политиков нужно под контролем старших, "чтобы они не потеряли все то ценное, что мы с вами наработали за эти годы", заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с жителями агрогородка Тихиничи Рогачевского района.

"Приходит новое поколение, <…> оно будет другое. Но мы должны не просто им передать страну. Мы постепенно, приводя в том числе и к власти их, должны видеть, контролировать, где надо, подсказывать, чтобы они не потеряли все то ценное, что мы с вами наработали за эти годы. Вот в чем суть и моей работы сейчас. И мы начали с законодательства", — цитирует Лукашенко государственное агентство БелТА.

Президент пояснил, что новых политиков нужно "поставить на рельсы" и "подтолкнуть".

"А дальше — пускай строят для себя и своих детей жизнь. Но просто так бросить их мы не можем. Нельзя бросать, потому что будем жить немощные и будем видеть, как мучаются наши дети", — добавил Лукашенко.

По его словам, "все люди хотят перемен", но они должны происходить по закону. Именно поэтому в Белоруссии решили внести изменения в Конституцию, уточнил он.

После выборов президента, которые состоялись в Белоруссии 9 августа 2020 года, в стране начались массовые протесты, сопровождавшиеся насилием по отношению к демонстрантам и столкновениями с силами правопорядка. Оппозиция обвинила власти в фальсификации выборов, страны Запада результаты выборов не признали.

Чтобы избежать дальнейшего противостояния, необходимо принять новую Конституцию страны, неоднократно заявлял Лукашенко. Он обещал, что не будет президентом, когда в стране будет принят новый Основной закон.

"Никакую Конституцию я под себя не делаю. С новой Конституцией я уже с вами президентом работать не буду. Поэтому успокойтесь, спокойно это переносите", — заявил он в ноябре 2020 года. В феврале 2021 года президент Белоруссии пообещал, что проект новой Конституции страны будет подготовлен в течение года, а в начале 2022-го его вынесут на референдум. "Перераспределять полномочия мы будем, радикально перераспределять. Конституцию, третью уже, мы подготовим. Отвечаю на ваш вопрос прямо: в течение этого года проект Конституции будет готов", — отметил он, уточнив, что проект пройдет всенародное обсуждение.

30 июля 2021 года Лукашенко на встрече с региональными чиновниками раскритиковал предложенные ему поправки в Конституцию страны и вернул их на доработку. По его словам, члены Конституционной комиссии, которые участвовали в разработке поправок, "выкатили" президенту "замечаний аж на 170 листов", но назвать проект проработанным и хорошо подготовленным сложно.

На большой пресс-конференции, приуроченной к годовщине голосования 9 августа, Лукашенко не назвал конкретные даты и сроки проведения референдума или новых выборов. "Скоро, очень скоро", — сказал он, говоря о сроках завершения своего президентства. "Я не буду участвовать. Что я там на кого-то поставлю и буду кого-то проталкивать — нет. Я буду честно вести себя", — уточнил президент, отвечая на вопрос о том, будет ли он называть преемника.

По подсчетам Лукашенко, человек 15–20 могут "вырасти" до должности главы государства. "Они надежные, они не будут кромсать никого. И то большинство, определенно подавляющее большинство за них проголосует", — пообещал президент Белоруссии.