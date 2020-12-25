Лукашенко отказался прививаться от коронавируса, но Беларусь обещает вакцинировать
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Александр Лукашенко отказался делать прививку от коронавируса. Об этом он заявил во время визита в городскую детскую инфекционную клиническую больницу Минска, передает "Интерфакс".

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"Я вакцинироваться, прививаться не буду", — сказал Лукашенко. Свой отказ он объяснил тем, что относится к категории скептиков.

При этом Лукашенко не отказался от намерения провести весной вакцинацию 1,2 миллиона человек, допустив рост количества привитых от коронавируса до двух миллионов, "в зависимости от того, как люди пойдут на это".

Ранее Александр Лукашенко назвал стилем своей работы посещение больниц, где оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией. Он также признал, что на сегодня коронавирус — проблема.

До этого Лукашенко не раз называл ситуацию с пандемией коронавируса психозом и отказывался вводить в Беларуси жесткие карантинные ограничения, объясняя свое решение экономическими причинами. Также он обещал, что Беларусь будет заниматься разработкой собственного препарата параллельно с производством иностранных.

Вакцинация от коронавируса в Беларуси должна начаться в январе 2021 года: Минздрав республики закупил в России 100 тысяч доз препарата "Спутник V", который будет распространяться бесплатно.

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