Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о созыве VI Всебелорусского народного собрания. Об этом сообщает БелТА.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Согласно тексту документа, собрание пройдет в Минске 11–12 февраля 2021 года.

Там отмечается, что данное собрание инициировано для реализации "права граждан участвовать в обсуждении вопросов государственной и общественной жизни страны", предусмотренного 37 статьей Конституции.

В рамках обсуждения будут "подняты вопросы направления общественно-политической жизни Беларуси и основные положения программы социально-экономического развития страны на период с 2021 по 2025 год".

Всего в ходе собрания примут участие 2 700 человек.