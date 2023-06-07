Лукашенко помиловал Софью Сапегу

Президент Беларуси Александр Лукашенко помиловал россиянку Софью Сапегу, сообщил глава Приморского края, откуда Сапега родом. До сих пор рассматривался вопрос о передаче приговоренной к шести годам колонии девушки в Россию для отбывания срока, но суд так и не начал рассматривать этот вопрос. Лукашенко ранее отказывался помиловать Сапегу, но уже помиловал ее бывшего друга Романа Протасевича.

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Губернатор Олег Кожемяко написал в своем телеграм-канале, что "наша землячка Софья Сапега получила уникальный шанс начать жизнь заново". Как он утверждает, она оказалась на свободе после его обращения к Лукашенко. "Указ о помиловании Александр Григорьевич подписал сразу после нашей встречи", — написал Кожемяко.

"Софья летит домой, к семье", — добавил губернатор.

Сапегу из исправительной колонии №4 в Гомеле передали делегации из Приморского края, возглавляемой Кожемяко, сообщило агентство БЕЛТА. Глава российского региона опубликовал видео, на котором девушка выходит из проходной колонии. На этом видео он сам предлагает Сапеге поблагодарить Лукашенко.

"Спасибо большое Александру Григорьевичу — хотя бы за возможность снова видеть свою семью и вернуться домой", — соглашается произнести благодарность Сапега.

Белорусский президент ранее не давал ей повода для благодарности. В январе этого года комиссия по помилованию при Лукашенко уведомила Сапегу о том, что ее ходатайство о помиловании отклонено.

Помилование вместо передачи

После этого рассматривался вопрос о передаче 25-летней девушки, осужденной за участие в работе оппозиционного телеграм-канала, в Россию для отбывания наказания в российской колонии. Об этом просили родители девушки. О передаче Сапеги в Россию договорились с ее согласия генеральные прокуратуры России и Беларуси.

По закону в случае положительного решения суда отбывать наказание она должна была в российском регионе, который был ее последним местом жительства на родине. Именно там суд должен был определить ей срок лишения свободы и вид колонии по статьям УК РФ, соответствующим вынесенному в Беларуси приговору — шесть лет колонии.

1 июня Пресненский райсуд Москвы решил, что представление Федеральной службы исполнения наказаний России о передаче Сапеги для отбывания наказания в Россию должен рассматривать Промышленный райсуд Смоленска. Как писала Би-би-си, информация прокуратуры о том, что Сапега жила в Смоленске, оказалась сюрпризом для ее родителей и адвокатов.

Сапега в семилетнем возрасте переехала с матерью из Владивостока в Беларусь и больше в России никогда не жила.

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Управление МВД по Приморскому краю, куда обращался адвокат девушки Игорь Гришин, отказалось предоставлять информацию о последнем месте жительства Сапеги и ее матери, сославшись на защиту персональных данных. В итоге дело поступило в суд Пресненского района Москвы, где находится Минюст России, без указания ее прежнего адреса.

Прокуратура по запросу суда представила карточку Сапеги из закрытой базы данных "Российский паспорт", в которой было указано, что девушка в 2012 году жила в Смоленске на улице Тухачевского. Адвокаты Сапеги выяснили, что в Смоленске на этой улице нет номера дома, указанного в карточке прокуратуры. Такой дом на улице Тухачевского есть в белорусском городе Лида. Там Сапега жила с матерью, а перед приговором отбывала домашний арест.

Дело Сапеги

Сапегу вместе с оппозиционным блогером Романом Протасевичем, с которым у нее были отношения, задержали в мае 2021 года в аэропорту Минска после того, как власти Беларуси принудительно посадили самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс.

Сапега до задержания училась в Вильнюсе и администрировала оппозиционный телеграм-канал "Черная книга Беларуси". Там публиковали персональные данные силовиков, которых оппозиция считала причастными к жестокому подавлению протестов в Беларуси после президентских выборов 2020 года.

6 мая 2022 года суд в Гродно приговорил Сапегу к шести годам колонии, признав виновной по двум статьям — об умышленном возбуждение социальной вражды и розни, совершенное группой лиц и повлекшее тяжкие последствия, и незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни сотрудников правоохранительных органов.

Приговор Протасевичу был вынесен 3 мая этого года. Бывший главный редактор телеграм-канала Nexta получил восемь лет лишения свободы, но его не стали брать под стражу в зале суда.

22 мая Протасевич сообщил, что Лукашенко его помиловал. Вскоре после ареста он начал сотрудничать с властями Беларуси. С Сапегой он расстался.

Адвокат семьи Сапеги Антон Гашинский сказал ТАСС, что у него оставалась "небольшая надежда" на то, что вслед за Протасевичем будет помилована и его бывшая девушка. Он также сообщил, что Сапега уже покинула Беларусь: "Она поехала к отцу".