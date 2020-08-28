Лукашенко пообещал "поставить на место" страны, которые ввели санкции
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Президент Александр Лукашенко пообещал ответить на санкции Литвы и Польши в отношении Белоруссии. Он отметил, что эти страны "зажрались", и их нужно "поставить на место". Как передает "БелТА", он сказал это рабочим ООО "Савушкин-Орша".

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"Вот мы им сейчас покажем, что такое санкции. Если они еще в Китай и Россию через нас барражировали, сейчас они будут летать или через Балтику или Черное море торговать с Россией и прочее. А по санкционной продукции (на ту продукцию, на которую Россия ввела эмбарго) - пусть даже не мечтают. Мы им покажем, что такое санкции", - заявил он.

"Они зажрались и забыли, что такое Беларусь. И думали, что нас можно наклонить, танками попугать, ракетами… Посмотрим, кто еще кого попугает. Мы им покажем, что такое санкции", - продолжил президент.

"Я поручил правительству внести предложение о переориентации всех торговых потоков с портов Литвы на другие. Вот мы и посмотрим, как они будут жить. 30% литовского бюджета формируют наши грузопотоки через Литву. Что еще надо? Зажрались. Поэтому поставим на место", - отметил глава государства.

Он напомнил, что Белоруссия уже пережила период санкций. "Выживем и сейчас. Мир не без добрых людей. Поэтому нас пугать не надо", - сказал он.

Министры иностранных дел ряда стран Европейского союза (ЕС), включая представителей стран Балтии, в четверг призвали ввести более жесткие санкции против режима Лукашенко. О планах ввести односторонние санкции против Минска объявляли Эстония, Латвия и Литва. МИД Польши допускал введение точечных санкций.

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Интерфакс

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Source

Интерфакс

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